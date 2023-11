Las claves de Chivas para la ida contra Pumas

Las Chivas comenzarán su participación en la Liguilla este jueves al recibir en casa a los Pumas en el juego de ida. Luego de 19 días del último enfrentamiento entre ambos, el rebaño ha trabajado de cara a esta serie en la que buscan dar una mejor actuación de lo que fue aquel partido en el que se llevaron la derrota.

El panorama de la derrota en CU

En el último juego, Veljko Paunovic mandó de titulares a Yael Padilla, Antonio Briseño y Víctor Guzmán por Roberto Alvarado, Erick Gutiérrez y Gilberto Sepúlveda; el ‘Piojo’ y el ‘Tiba’ no fueron convocados para cuidarlos de una posible quinta amarilla.

11 Inicial de Chivas frente a Pumas. (Foto: Captura Liga MX)

El entrenador rojiblanco apostó por el canterano que fue sensación en las primeras fechas tras su debut, y por el ‘Pocho’ Guzmán, quien tuvo un buen torneo Clausura 2023, pero que, en el actual, su rendimiento quedó por debajo del anterior.

El gran ausente en este partido fue Alvarado. El ‘Piojo’ llegaba a este partido en buen momento y como jugador importante para el Guadalajara, sin embargo, Pauno optó por no arriesgarlo para el primer juego de la Liguilla. El surgido de las filas del Celaya es el máximo anotador del rebaño en lo que va del torneo y es el jugador que más ocasiones crea.

El Guadalajara se encontró contra unos Pumas reactivos, intensos y verticales, en los que cualquier ataque que hacían, representaba peligro. El equipo ya se ha enfrentado a pruebas similares en las que algunas las pasó y otras reprobó. Contra Mazatlán y Tigres, carecieron de creatividad cuando se trataba de tener el balón en campo rival, y prácticamente generaron nulo peligro en la portería rival y, en las transiciones en defensiva, el equipo lo sufrió.

Beltrán con el balón. (Foto: Goal.com)

En aquella noche en el Olímpico Universitario, Yael Padilla no pudo destacar tanto y, en general, no hubo ese aporte asociativo que pudiera generar ventajas. No fue hasta en el segundo tiempo que, con el ingreso de Alexis Vega y Erick Gutiérrez, Fernando Beltrán, quien era el jugador que atraía elementos auriazules pudiera descargar su juego; por lo tanto, Pumas retrocedió metros y Chivas comenzó a jugar en campo contrario.

Actualidad

Es sabido que el actual torneo no es el mejor para Chivas y es que están lejos de llegar a ese techo que alcanzaron el semestre pasado. Entre Leagues Cup, lesiones, indisciplinas y jugadores con falta de confianza, recae la responsabilidad en el técnico y CT para encontrar las mejores soluciones. El Guadalajara necesita volver a la intensidad que lo caracterizó y ser proactivo con el balón a través de sus mejores socios. El regate es una cualidad que ha marcado diferencia y puede ser útil al momento de romper a una defensa; hoy cuentan con jugadores como Beltrán, Alvarado, Vega, Padilla, Pavel.

(Foto: Mexsport)

Un aspecto a cuidar para el rebaño es la defensa; mal posicionados en transición y errores individuales que costaron goles. No obstante, cuando el ‘Oso’ González se encuentra en el rol de apoyar a los centrales con el balón porque esa misma tarea está repartida con otro futbolista, no hay progreso.

En conferencia post juego, Paunovic mencionó que al equipo le está costando el último pase. Si bien hay aproximaciones, lo importante es cómo se llega el equipo a esas finalizaciones. Un tema importante que deberá enfrentar el Guadalajara ante Pumas, ya que, los universitarios fueron una de las mejores defensas del torneo.