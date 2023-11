Veljko Paunović: “Hoy jugamos como equipo”

Las Chivas se repusieron de la goleada del pasado fin de semana frente a Tigres y vencieron por la mínima diferencia al Cruz Azul para firmar su pase a la Liguilla. En conferencia de prensa, el entrenador rojiblanco resaltó la unión y la importancia de la capacidad que tiene el equipo para levantarse tras malos resultados.

“Es importante haber logrado entrar directo a la liguilla, pero como siempre decimos: ‘seguimos creyendo’ y sabemos que no hemos hecho nada. Hoy la afición ha estado fantástica desde el primer minuto hasta el final, eso nos dio muchas alas sobre todo en los minutos finales”, destacó.

A falta de una jornada, el Guadalajara amarró su calificación a la Fiesta Grande. De momento se encuentran en la 4ta posición.

“Queríamos meternos hoy y no retrasar nuestro objetivo, lo hicieron bien quienes participaron de inicio, y esto fue la clave; hoy jugamos como un equipo, hoy jugamos para nuestras familias, para nuestro club y nuestra afición ”.

A pesar de que los celestes se encuentran en la parte baja de la tabla, Paunovic los elogió como uno de los equipos que les dieron batalla.

Para el complemento, el estratega serbio sacó a Ronaldo Cisneros y Erick Gutiérrez para meter a Yael Padilla y Víctor Guzmán y, jugar así, sin una referencia en la delantera, pero recorriendo a Alvarado más hacia el centro, lo cual rindió frutos y se dijo satisfecho.

Paunović ha rebasado la barrera de los 60 puntos entre Clausura 2023 y Apertura 2023, se dijo sorprendido ante esta estadística, pero aseguró que trabaja partido a partido; asimismo, se mostró agradecido con el trabajo de su grupo. No obstante, dejó en claro lo que busca con sus futbolistas:

“En cuanto a lo que queremos lograr se los he dicho a los jugadores: ‘Preocupense de querer mejorar, porque vengo aquí a mejorarles y después preocúpense por jugar, pero si no mejoras conmigo, no vas a jugar’, basado en esa fórmula los jugadores siempre lo dan todo, ya sea en trabajo individual, grupal, cognitivo, utilización del vídeo y luego aplicado al campo”.