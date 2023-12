Los 10 mejores goles de la temporada del Querétaro

En la Apertura 2023 el equipo del Querétaro tuvo unos muy buenos resultados, y otros muy vergonzosos, pero en la temporada hubo unos bombazos al ángulo, goles muy bien fabricados, y otros que causaron mucha emoción por ser anotados de último minuto. Veremos los 10 mejores goles, comenzando con el número 10.

Puesto número 10.

Gallos se enfrentaba de visita al Atlético San Luis y el delantero mexicano de 32 años Ángel Sepúlveda ponía en ventaja a los Queretanos al minuto 17. con un pase de Federico Lértora, para que ponga el 0-1 en el marcador.

Puesto número 9

Gallos se enfrentaba de local a Puebla, en un encuentro donde los queretanos sufrieron mucho, ya que el Puebla comenzó el partido anotando. El Querétaro no se daba por vencido pero no anotaba; tenia chances pero no entraban en el arco hasta que Jordan Sierra mandó un saque de esquina que Kevin Escamilla mandó dentro de las redes.

Puesto número 8

Gallos se enfrentaba al Santos en la jornada 1. Al minuto 80 Marco García mandaba un saque de esquina para que llegara Lértora y metiera un testarazo dentro de las redes.

Puesto número 7

Pablo Barrera mandaba un muy buen tiro libre lejano hacia el área donde estaba el delantero mexicano Ángel Sepúlveda que se elevó unos metros, y desde casi afuera del área mandaba la bola a las redes.

Puesto número 6.

Un partido frente a Juárez donde los Gallos comenzaron con todo, ya que antes del primer minuto Gularte mandó un centro razo hacia la pantera Zúñiga que se lució; se quitó a un defensa, engañó al portero y la puso dentro de las redes.

Puesto número 5

Querétaro se enfrentaba de local al América. Un pase en profundidad espectacular hacia Zúñiga, un error garrafal de Lichovsky que aprovechó el delantero colombiano para mandar dentro de las redes.

Puesto número 4

Querétaro se enfrentaba a los Xolos, el veterano Pablo Barrera decidió al minuto 82 sacar un bombazo de fuera del área para anotar el único gol del encuentro.

Puesto número 3

Querétaro se enfrentaba al Atlas de local en un partido donde lastimosamente los Gallos salieron perdiendo, pero salió un golazo de Gularte que es imperdible.

Puesto número 2

El segundo mejor gol de la temporada. Una obra de arte de tiro libre de Sanvezzo en la primera jornada, donde Gallos ganó de visita en Torreón.

Puesto número 1

El gol insuperable de la temporada, sin duda de los mejores goles de la temporada Sepúlveda aunque no tenía ángulo mandó el balón a guardar.