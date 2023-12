Último título de Liga MX de los 8 clasificados a liguilla

La Liga MX ya ha entrado a su fase final, es aquí cuando todo lo hecho en el torneo regular deja de importar y comienza un torneo nuevo, la liguilla es un gran complemento del futbol mexicano y es que cualquier equipo puede vencer a cualquiera, solo los primeros cuatro clasificados tienen la ventaja de que en caso de empate en el global, automáticamente avanzan, pero puede ser peligroso confiarse en ese sistema.

Este Apertura 2023 tuvo grandes sorpresas y grandes duelos, si bien la Leagues Cup se atravesó y varios equipos siguen con estragos de esa competición, ya solo quedan los 8 mejores, es aquí cuando un error puede costar el pasar a la siguiente ronda, en esta fase tiene mejor suerte quien logre entrar en una racha positiva y no siempre es quien termina de líder, la exigencia para los 8 equipos es la misma y es por eso que recordaremos la última vez que levantaron el título los clasificados.

Recordando el último título

América: Fue en el Apertura 2018 cuando Cruz Azul cerraba el torneo como líder general, América sub líder con tres puntos de distancia del líder, además siendo la mejor ofensiva del torneo, todo se acomodaría para que los celestes rompieran una gran racha sin levantar el título de liga, mientras que América quería despegarse nuevamente de su acérrimo rival, la final se jugaría en el Azteca y en una gran serie, el juego de ida se igualaría sin goles y para la vuelta, América vencía 2-0 a Cruz Azul, así obtenía su título número 13, ahora cinco años después, América cierra un gran torneo como líder y para muchos es el favorito a levantar el título, sin duda mucha presión para un equipo que el torneo anterior fue eliminado por su acérrimo rival en semifinales.

Igualdad/Imagen: LigaBBVAMX

Monterrey: Un equipo que en los últimos años se ha vuelto de los mejores equipos del continente, si bien su poderío adquisitivo los ha puesto en el mapa, el equipo tiene una gran historia, mucho ha cambiado en este equipo e incluso ya cuentan con un estadio que será mundialista, este equipo ha tenido buenos torneos y es en la Liguilla donde ha tenido mayor complicación, ahora que terminó la fase regular, Rayados se quedó con el segundo puesto y si bien no convence a muchos, será un gran rival para cualquiera, su último campeonato fue en el Apertura 2019, precisamente ante América, han pasado 4 años y varios entrenadores durante ese periodo, ahora tienen como entrador al ex director técnico del América y tiene la gran responsabilidad de hacer valer la gran inversión que hizo el equipo, para armar un gran plantel.

Tigres: Uno de los equipos que ha tenido un salto de calidad enorme, pasó de ser un equipo del montón a ser uno de los más reconocidos, este equipo encontró una gran fórmula en la que las grandes contrataciones y respetando un proyecto, tarde o temprano, les daría los títulos y hasta el momento así está siendo, todo comenzó el en Apertura 2011, cuando levantaron el tercer título de liga y eso no quedó ahí, Tigres siguió levantando ligas y llegando a finales, fue en el reciente clausura 2023 cuando levantó su octavo título, venciendo a Chivas en el Akron, esto lo tomaron como una venganza de aquella final que les ganaron los rojiblancos en el 2017, Tigres torneo tras torneo se refuerza y para este Apertura 2023 podría obtener el bicampeonato, ya que se quedó con el tercer lugar de la tabla y tiene uno de los mejores planteles del continente.

Pumas: Pumas está encontrándose con su mejor versión, luego de haber clasificado por dos torneos consecutivos, parece que con Mohamed, cambió el chip del equipo y pasaron de no clasificar a quedar cuartos de la tabla general, el objetivo es renovar el trofeo de campeón de liga, el cual no cambian desde el Apertura 2011, esa final ante el extinto Morelia, fue el último título de liga y doce años después su grandeza ha sido cuestionada, gracias a los logros de Tigres, quienes ya suman un título más, este Apertura 2023 puede ser el torneo ideal de Pumas, ya que cuanta con un gran equipo que se fue armando poco a poco y hasta ahora está mostrando todo su potencial, si bien la competencia es grande, los universitarios pueden perfectamente llevarse el trofeo, pero todo depende de ellos.

Chivas: El equipo rojiblanco históricamente es cuestionado por sus decisiones, desde la tradición de jugar con puntos mexicanos, para muchos es una desventaja, sin embargo, solo está a un título de diferencia del América, demostrando que no se necesita jugar con extranjeros para seguir siendo trascendente, los rojiblancos el torneo anterior les tocó perder una final en casa ante Tigres, sin duda una de las derrotas más complicadas del equipo, ya que no lograron sostener una ventaja de dos goles, ahora en un nuevo torneo buscan conseguir la hazaña, pues su último título fue en el Clausura 2017, con Almeyda como entrenador, muchas cosas han cambiado desde ese entonces con el equipo, pero las ganas de sumar otro título siempre están intactas.

Puebla: Uno de los equipos con mayor tradición en la México, si bine sus dirigentes no han sido de lo mejor, se han logrado mantener en primera división, Puebla no es muy recurrente en las Liguillas, sin embargo, este equipo bien dirigido, puede darle un susto a cualquiera, este equipo sumó su último título en la temporada 1989-90, son ya más de 30 años en los que el equipo no ve un nuevo título de liga, este torneo el equipo tuvo un buen desempeño y eso le valió quedarse en sexto de la tabla, un caballo negro ideal sería el Club Puebla y es que sería una gran sorpresa si lo consiguiese, pero quizá a este equipo lo que le ha hecho más daño es perder a sus estrellas cuando apenas están destacando, pero aunque se vea difícil, Puebla podría aprovechar todas las oportunidades para luchar hasta el final.

Duelo inesperado/Imagen: LigaBBVAMX

San Luis: Con el Atlético de Madrid involucrado, este equipo apenas está luciendo la grandeza, poco a poco este equipo ha demostrado que sabe elegir grandes jugadores y es que su principal objetivo es campeonar, este equipo solo conoce lo que es jugar una final en el lejano Apertura 2006, pero tras lo mostrado durante el torneo, no sería sorpresa si llega de nueva cuenta, este equipo tiene ADN competitivo y claramente sus intenciones son armar al mejor equipo posible para lograr un campeonato, sin duda de todos los clasificados es el de menor experiencia junto con Puebla en la etapa reciente.

León: Un equipo de gran tradición que estuvo por mucho tiempo en la división de asenso, cuando por fin pudo ascender a la primera división, se volvió un equipo de peso en la liga, León ahora es parte de grupo Pachuca, un grupo exitoso que le ha dado valía a ambas franquicias, León suma ocho campeonatos y su última adquisición fue en el torneo Guardianes 2020, tres años después el equipo irá próximamente al mundial de clubes tras haber ganado la Liga de Campeones CONCACAF, León fue el último clasificado a la Liguilla y pese a esto no lo hace menos peligroso, al contrario, al tener ya dos juegos de repechaje entrará con un ritmo distinto a los demás y eso le podría beneficiar, su último título lo consiguieron frente a Pumas.