Previa Mazatlán vs Querétaro: a buscar la liguilla…

Después de la victoria en la perla tapatía ante los Rojinegros del Atlas donde el equipo del puerto mostró un buen juego a la ofensiva que al final le alcanzaron para sacar un resultado favorable, el equipo de Mazatlán Fc tiene la misión de sumar en casa, ya que esta vez su rival son los Gallos Blancos del Querétaro, que ha venido con algunos tropiezos y que necesita sumar puntos por el tema porcentual y también para aspirar a un puesto de liguilla y que llegara a la perla del pacifico con la intención de sumar tres puntos para seguir con vida.

Este partido tomará lugar en el Estadio del Mazatlán "El Encanto", este viernes 27 de octubre a las 20:00 hrs hora del pacífico en Mazatlan,Sinaloa.

¿Cómo llegan los equipos?

El Mazatlán FC se encuentra en el lugar número 15 de la tabla actualmente, con 13 puntos y con un saldo de tres partidos ganados, cuatro empatados y seis perdidos; con dieciocho goles a favor y veintidos en contra, los cañoneros intentarán sacar los tres puntos en casa, tratar de aprovechar su situación de local para poder sumar y tratar de llegar a zona de reclasificación, todavía tiene posibilidad de llegar a esas instancias.

Como dato curioso el día miércoles 25 de octubre el estadio de los cañoneros cambio de nombre por parte de un patrocinador, mismo que se mantendrá por cinco años, su nuevo nombre será Estadio El Encanto, mismo que la afición espera que ese nuevo cambio venga con resultados positivos para el equipo local, como lo comento su director general Mauricio Lanz, que buscarán a toda costa llegar a la liguilla.

Sus partidos más recientes fueron en contra de Tigres en el Kraken (ahora Estadio El Encanto) con un marcador negativo de 3-2, contra las Águilas del América de local 2-1 igual con resultado adverso y con los Rojinegros del Atlas con resultado favorable de visita de 3-1, donde el equipo de la perla del pacifico se hizo presente en el marcador rápidamente pero el equipo local en el transcurso del juego logró empatar, pero que con un buen juego de los cañoneros pudieron descontar y al final finiquitar el partido con marcador de tres goles, resultado que le da aire a los dirigidos por Ismael Rescalvo y compañia, que aunque se encuentran en la posición número quince con trece puntos, ven amplias posibilidades de llegar a liguilla y por qué no ser el Caballo Negro de la competencia y que en esta ocasión lanzaron una campaña en apoyo a los damnificados del estado de Guerrero por los daños causados por el huracán “Otis”, regalando boletos por donación.

Por parte de los Gallos Blancos del Querétaro, su torneo esta impredecible, ya que viene de ganar ajustadamente al equipo de los Xolos de Tijuana con un marcador de 1-0 , cuentan con un saldo de cuatro victorias, tres empates y seis derrota para lograr 15 puntos. Los últimos partidos de los Queretanos han sido 4-0 vs Pumas de visita (con resultado negativo) , vs Toluca 3-1 de visita(también con resultado negativo) y contra Tijuana 1-0 (con resultado positivo), por lo que los dirigidos por Mauro Gerk al momento se encuentran en el lugar doce de la tabla y ven la posibilidad de llegar al play in y aspirar a la liguilla.

Sin duda alguna, los de la perla del pacifico tienen mucha urgencia de conseguir los puntos y tendremos un auténtico duelo de la jaula de la muerte, ¿Podrá Mazatlán “Encantar” e imponerse en casa? ¿Podrá Querétaro salir de su mala racha ante el Mazatlán y comenzar a sumar puntos?

Puntos Clave

El equipo Morado a pesar de no contar con su jugador más importante Nicolás Benedetti han podido revertir esa difícil situación, esta vez tendrán que echar mano de los jugadores que vienen de recuperarse de sus lesiónes.

El regreso de Andrés Montaño puede ser Clave.

Yoel Bárcenas, Josué Colman y Eduard Bello tiene que llegar muy conectados a este

partido.

Ake Loba puede seguir marcando y pelear por el campeonato de goleo.





Los Queretanos tendrán que echar toda la carne al asador si quieren ganar este partido.

No contaran con José Raúl Zúñiga “La Pantera” por tema de expulsión.

Dependerán de lo que pueda hacer Camilo Sanvezzo, Pablo Barrera y Jordán Sierra al ataque.

La estrategia que utilice Mauro Gerk para detener a la enrachada ofensiva cañonera.

Antecedentes

Es la séptima ocasión en la que estas escuadras se enfrentan, el balance ha sido de dos victorias para el conjunto morado, tres empates y una victoria para los emplumados. ¿Quién será el ganador en esta ocasión?

Resumen de último juego Mazatlán vs Querétaro.