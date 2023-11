Jugadores de Pumas que más minutos sumaron en el Apertura 2023

Los Pumas están en la Fiesta Grande del futbol mexicano y las esperanzas de conseguir un título tras 12 años son fuertes. Los dirigidos por Antonio Mohamed están cosechando uno de sus mejores semestres luego de dos torneos consecutivos de no entrar a la Liguilla.

Tras un Clausura 2023 caótico donde el 'Turco' llegó al cierre para enderezar el rumbo, el objetivo de calificar no se pudo cumplir en la última fecha, y se consumó un nuevo fracaso para la institución felina. Luego de ello, llegaron los cambios. Mohamed pidió refuerzos y le trajeron a un par de elementos en la central para formar una barrera.

Nathan y Magallán, la muralla de Mohamed

(Foto: Reforma)

El brasileño y el argentino llegaron al futbol mexicano para este torneo y su fase regular fue importante para que los Pumas se coloquen como la tercer mejor defensa del campeonato junto con Tigres con 18 goles recibidos; cuatro de diferencia respecto al líder América. Mohamed logró construir un muro sólido, que en torneos anteriores a Pumas le costaba el tema defensivo.

Con el arribo de Nathanael Da Silva y Lisandro Magallán, ambos se hicieron de la titularidad y Arturo Ortiz quedó como suplente; el 'Palermo' se había convertido una pieza fundamental del cuadro auriazul; y además cubrió la baja del charrúa Nicolás Freire, quien era capitán.

(Foto: Atlético Mineiro)

Dejando punto y aparte a Julio González -que el arquero y suma todos los minutos en los partidos- Nathan Silva sería el jugador que más minutos sumó durante el Apertura 2023 con los Pumas con 1,407 min; Lisandro Magallán el cuarto con 1,260 min.

Por otro lado, otro de futbolistas que se ganaron la confianza de Antonio Mohamed, también se puede hablar de Eduardo Salvio, quien también está en esa pelea y acumuló 1,349 min. El volante argentino fue titular en 16 partidos y terminó en el campo en 8 de ellos. El Toto, a pesar de recibir algunas críticas por parte de la afición, es un jugador diferente que puede aportarle creatividad y otro dinamismo al equipo, tanto por bandas como por el centro.

Se ganaron un lugar

El Toro celebrando su gol ante Chivas con Huerta. (Foto: Pumas MX)

Hablando de jugadores que son de la confianza del Turco, uno de ellos fue el goleador del equipo en el transcurrir de las semanas y es el hombre sensación del Apertura 2023: César Huerta. 'El Chino' jugó 15 partidos, terminó 13 de ellos, marcó 8 goles y dio 2 asistencias. Además, fue el segundo jugador de Pumas que más ocasiones creó con 7; Salvio fue el no.1 con 8.

El tapatío llegó como una apuesta a Universidad Nacional y acabó como figura con la afición coreando su nombre cada quince días en el Olímpico Universitario. Su desequilibrio y creatividad lo han vuelvo inamovible del primer equipo que lo han llevado hasta Selección Nacional. El bajar las revoluciones para pensar un poco más, ha sido uno de los señalamientos que Mohamed le ha pedido que debe mejorar.

Por otra parte, uno de los jugadores que llegó como refuerzo para este torneo y no convencía al cien su llegada, se trataba de Gabriel Fernández. El 'Toro' llegó ya con el torneo iniciado como un aporte más en la ofensiva. El jugador procedente de Juárez estuvo convocado desde la Jornada 2 ante Mazatlán, pero no fue hasta la fecha 4 cuando inició como titular y no la soltó durante el resto del torneo. Metió cinco goles y sumó 1,119 min., más que su compatriota, Juan Ignacio Dinenno con 795. No cabe duda que el 'Toro' será titular y pieza importante para la fase final.