André Jardine técnico del Club América atendió a la prensa, después del triunfo en el global ante Chivas, por 5 a 3. En el segundo clásico de tres, siendo victorias para el cuadro azulcrema.

El profesor Jardine comentó la grandeza que tuvieron sus jugadores, para darle la vuelta a la situación, pese de ir perdiendo al inicio de juego. Además, reconoció el esfuerzo que tuvo Chivas al jugarles un gran partido.

Foto: América

El América es fuerte mentalmente

El técnico brasileño abrió la conferencia de prensa, describiendo lo que fue vivir la clasificación en 180 minutos, donde vale mucho más que un juego común.

Además, aplaudiendo la fuerza mental de sus jugadores.

“Lo importante es celebrar la clasificación. Son partidos de 180 minutos. Es diferente que un partido de liga, donde cada juego te vale 3 puntos, sabíamos desde el inicio que son partidos duros, clásicos como estos, la grandeza de este clásico y del rival. Los dos equipos con jugadores que tienen, deben ser partidos duros. Buenas sensaciones del segundo tiempo, cambiamos unas cosas para ser más dominantes, conseguimos oportunidades de gol. Nosotros en estos dos partidos no variamos mucho, encontramos un equipo que jugará los dos partidos y Chivas siempre buscó un plan distinto, en el primer tiempo plantearon bien el juego, el equipo se tardó en encontrar espacios para poder jugar, por eso hay que celebrarlo, perdiendo con 2 a 0, en la forma que buscamos el empate significa que somos fuertes mentalmente, capaces de encarar momentos difíciles, lo más importante es la clasificación”.

Chivas peleó, pero América fue mejor

El técnico americanista reconoció el poder que el Guadalajara mostró en el Azteca. Jugando con todo, sin perder nada. Pero América está calificado a la siguiente ronda de la Copa de Campeones de Concacaf 2024.

“Las sensaciones dentro del partido, son dos puntos cruciales, el rival con una forma de presionar y se vio muy bien. Nos quitó espacios, en nuestra fase de construcción, no generamos un buen inicio de juego, eso te mata a nivel de dominar al rival. Chivas entró desde el minuto 1 peleando por todo, en un nuestro equipo no nos vi con la misma energía y competitividad. Chivas entró jugando por la honra, sin mucho que perder, marcó la diferencia y lo más importante es que estamos clasificados”.

Foto: Club América

La lesión de Israel Reyes

El tapatío, Israel Reyes salió de cambio por un golpe con Pocho. Al 93’ Kevin Álvarez entró por el cantante Reyes. André comentó que no hay que preocuparse de su golpe.

“El tema de Israel, fue una herida en la pierna, no sabemos la extensión, pero no preocupa tanto”.

Se rompieron los fantasmas

Ya no hay maldiciones en el América, desde que llegó André Jardine. No existen las malas vibras. Demostrando que han hecho cosas imposibles, como ser campeones. Pero la versión de hoy ante el cuadro rojiblanco no fue la mejor.

“Se habla mucho de América. Nos agrandan demasiado. Pero aquí dentro somos conscientes que hay muchos equipos que pelean igual que nosotros y que tienen nivel para ganarnos, que tenemos que estar buscando nuestra mejor versión, se gana, se pierde, se empata, desde que llegué aquí había muchos fantasmas, el Azteca es un problema, ganamos la 14 aquí con 80 mil personas, fuimos desmanchando eso. El súper líder nunca es campeón, fuimos súper líderes y salimos campeones. Enfrentamos a un gran equipo que anotaron goles muy temprano y los colocó rápido en el partido, pero hoy no fuimos nuestra mejor versión y este combo nos da un resultado que no nos agrada”.

¿Qué se viene para ambos equipos?

El tercer clásico se disputará este sábado en el Estadio Akron, a las 9 de la noche. Siendo el tercer clásico y último donde América ha ganado los 2 más recientes.