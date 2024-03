Inició la Fecha FIFA del mes de marzo, momento en el que se pausa la actividad en las ligas y los futbolistas son convocados por sus respectivas selecciones, ya sea para eliminatorias o para amistosos.

En sus partidos más recientes, Tigres ha demostrado un muy buen nivel. En la Copa de Campeones de la Concacaf, vencieron 4-2 a Orlando City en los octavos. Por su parte, golearon 5-1 a Mazatlán en la Liga MX.

En esta ocasión, los felinos tienen a cuatro jugadores convocados. Se trata de Ozziel Herrera, Marcelo Flores, Sebastián Fierro y Chicha Sánchez.

La Selección Mexicana Sub 23, dirigida por Ricardo Cadena, va a tener dos juegos amistosos de preparación contra Argentina. El viernes 22, en Mazatlán y el lunes 25, en Puebla. Para estos partidos, fueron llamados Herrera, Flores y Fierro.

Por su parte, la categoría Sub 20 de la Selección Mexicana también ya se encuentra en actividad. Hoy jueves ganaron 6-0 ante Honduras y el lunes enfrentarán a Costa Rica. Ambos compromisos son de preparación y se están llevando a cabo en la Federación Mexicana de Fútbol. Diego Chicha Sánchez se encuentra en la concentración.

Para no perder ritmo, el conjunto dirigido por Robert Dante Siboldi jugará un partido amistoso ante York United, equipo de la Premier League de Canadá.

Este juego se llevará a cabo el viernes 22 a las 21:30 hrs, en el Estadio Universitario. No solo servirá para mantener el ritmo, sino también para que jugadores que no han tenido tanta actividad puedan jugar algunos minutos.

