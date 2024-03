La Selección Mexicana tendrá participación en 3 categorías, dentro de la Fecha FIFA, donde hay presencia de jugadores de Cruz Azul, estos son los celestes que estarán trabajando con el tricolor.

Selección Mayor: Antuna y Charly

Uriel Antuna y Charly Rodríguez han sido convocados por Jaime Lozano, con la mira en el juego de la CONCACAF Nations League, el Tricolor va enfrentar a Panamá en la semifinal.

Uriel Antuna el mejor jugador de la máquina con Anselmi, con las siguientes estadísticas de la Clausura 2024, jugando 12 partidos, 1030 minutos, 2 tarjetas 5 goles y 2 asistencias. Sus últimos goles con la selección azteca fueron ante Alemania y Ghana.

Foto: Cruz Azul

Charly regresa a la selección mexicana, desde su último juego ante Uzbekistán. Carlos ha regresado a tener nivel que lo lleve a las convocatorias, con 12 juegos, 1055 minutos, 3 tarjetas amarillas, 1 gol y 1 asistencia.

Foto: Cruz Azul

Sub 23: Huescas

Rodrigo Huescas es la gran novedad de la lista de Ricardo Cadena, para los dos juegos ante Argentina sub 23, en Mazatlán y Puebla. El extremo de la máquina, busca un lugar rumbo a 2026, Huescas tiene 12 juegos, 8 partidos como titular, 2 goles, 1 asistencia en 744 minutos. El joven mexicano ya ha sido llamado para la Selección mayor, en un juego amistoso en diciembre del año pasado.

Foto: Mauricio González

La ausencia celeste: Lira

El pitbull, Erik Lira. No está en ninguna de las listas de la Selección Mexicana, su último llamado con la Sub 23 fue con Ricardo Cadena, para los panamericanos. Esta vez no ha sido considerado. Pese que es de los jugadores más sólidos en el medio campo, con 12 juegos, 914 minutos y 3 amarillas. Aparte del pasado mes de diciembre, en un juego amistoso tuvo oportunidad con Jaime Lozano.

Foto: Cruz Azul

Sub 20: Mateo y Amaury

En la categoría de la selección sub 20 de México, hay dos jugadores celestes con Amaury Morales y Mateo Levy. Ambos canteranos estarán trabajando con el profesor Eduardo Arce. Tendrán dos enfrentamientos el jueves 21 de marzo ante Honduras, en el Estadio Universitario Chivo Córdova. El lunes 25 de marzo, contra Costa Rica en el centro de alto rendimiento.

Foto: Cruz Azul

Las dos joyas celestes se han instalado en el primer equipo de Martín Anselmi. Mateo tiene 10 juegos en primera división, con 117 minutos. Amaury tiene 4 juegos y 34 minutos.

A mitad de semana, Mateo Levy comento sobre su futuro en la Selección de México.

“Quiero seguir los pasos de Santi Giménez, es un ejemplo para mí, pero con mi carrera. Yo por ahora estoy en la Selección Mexicana, me siento muy contento, espero seguir en la selección de México”.

Foto: Selección Mexicana

¿Cuándo regresan con Cruz Azul?

Los seleccionados nacionales van a regresar a la Noria, al finalizar su participación con el Tri. La semana del 30 de marzo, van a enfrentar a Pumas en CU a las 9 de la noche.