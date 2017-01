Agónico empate 2-2 entre Mineros y Loros

Google Plus

Mineros: F. Torgnascioli; H. Rodríguez, H. Olvera, J. Martínez, S. Echeverría; J. Cuevas, J. Cardozo, D. Cisneros, N. Maya; G. Ramírez, V. Lojero.

Loros: J. Camou; C. Sánchez, M. Madrid, A. Coronado, M. Orozco; I. Díaz, R. Espinoza, C. Valdovinos, B. López; C. Rodríguez, E. Cruz

MARCADOR: 0-1, min. 21, Maya. 1-1, min. 32, Cruz. 2-1, min. 38, Maya. 2-2, min. 86, Cruz.

ÁRBITRO: Árbitro: Alejandro Funk. Amonestados: C. Sánchez (min. 65).

INCIDENCIAS: Jornada 3 de la Liga de Ascenso MX, jugado en el Estadio Francisco Villa. 4,627 espectadores.