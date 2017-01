Cecilio Domínguez: "Quiero ganar títulos con América"

La tarde de este sábado, el futbolista paraguayo Cecilio Domínguez, arribó a la Ciudad de México, donde a la postre firmaría su contrato con el Club América por cuatro años.

Calificado como el mejor jugador de la liga paraguaya en 2016 y luego de semanas de especulaciones, Cecilio Domínguez se convirtió en el flamante refuerzo de las Águilas para este Clausura 2017 procedente de Cerro Porteño. A su llegada a México, dio sus primeras declaraciones en las que externó la ilusión que le genera llegar al equipo más grande del país.

"Había muchas ofertas pero nos decidimos por América por lo que es, porque es un club muy grande, por la hinchada que tiene, eso me ayudó a elegir. Cuando me dijeron que iba a venir a América me emocioné mucho porque era lo que de chiquito soñaba y hoy se está haciendo realidad, me toca disfrutarlo al máximo, con mucho seriedad obviamente", dijo en entrevista para Televisa Deportes.

Durante 2016, 'Cecigol' perforó las redes en 26 ocasiones, situación que buscará repetir o incluso igualar ahora como jugador azulcrema, con el firme objetivo de ser campeón con las Águilas, consciente de la exigencia que conlleva ser parte de América.

"Cuando me dijeron que vendría al América me propuse una cosa, quiero ganar muchas cosas, es obligatorio ganar acá, sueño con ganar títulos".

Por otro lado, Cecilio habló de su estilo de juego, así como de las posiciones en las que puede aparecer y en cuál se siente más cómodo: "En la cancha soy un poco atrevido, me gusta encarar, me gusta tener la pelota, me husta hacer cosas que los rivales no esperan. Últimamente he estado jugando por fuera, como carrilero por izquierda, me siento más cómodo por ahí, aunque también he intercambiado por derecha, jugado de media punta o de punta".

Con 22 años de edad, Domínguez ha sido parte de tres equipos en su país: Sol de América, Nacional y Cerro Porteño. Con Nacional jugó la final de la Copa Libertadores en 2014, mientras que con Cerro Porteño fue campeón de liga en 2015 y fue goleador de la Copa Sudamericana. Cabe destacar que América será dueño del 80% de su carta, mientras que Sol de América y Cerro Porteño, tendrán el 10% respectivamente.

Cecilio será el quinto paraguayo en el cuadro que dirige Ricardo La Volpe, junto con Miguel Samudio, Pablo Aguilar, Bruno Valdéz y Cristhian Paredes. Este domingo, Cecilio llevó a cabo su primer entrenamiento en Coapa; se espera que por la tarde, apoye a las Águilas desde la tribuna en su duelo ante Toluca.