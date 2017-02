Marchesín: "Nos vamos a partir la madre por esta institución"

(Foto: Club América)

América está a pocos días de enfrentar un duelo que podría ser un parteaguas entre el mal rendimiento del club y la posibilidad de acceder a la fiesta grande. El rival en turno es un equipo cementero que llega con una buena dosis de golpe anímico.

La responsabilidad de ganar con la camiseta del América es una contante, sin embargo se acentúa tratándose de un clásico, esto fue lo que dijo Marchesín al respecto: “Nosotros tenemos que hacernos respetar en nuestra cancha con nuestra gente. El clásico se tiene que ganar y ojalá le demos un triunfo a la afición que nos viene apoyando cada fin de semana”, apuntó.

A su vez, habló sobre la situación que vive el club. Asegurando que cerraron filas y hablaron entre ellos respecto a lo que deben hacer para salir del bache “Nos duele , porque no le damos alegrías a la gente. Cuando a un equipo le duele es más fácil salir, las cosas no se dan pero hay un gran plantel y un gran grupo de personas para lograrlo”, así lo manifestó.

De manera clara, Marchesín expuso su sentir ante lo que el considera es la razón por la cual América no ha levantado el vuelo en lo que va del torneo: “El hecho de venir de perder una final no es fácil, se perdió un partido sin merecerlo. El inicio no es bueno, es natural que la prensa y la afición generen dudas, sin embargo hay un grupo de trabajo y no tengo dudas que el fin de semana nos vamos a partir la madre por esta institución y vamos a salir adelante”, disparó.

“Hay un gran plantel de ambos lados, será un gran partido por lo que hay de cada lado de la cancha. Queremos estar a la altura del partido y poder regalarle los tres puntos a la afición”, sentenció.