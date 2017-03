Felicidad y preocupación en América tras en juego contra León

Google Plus

El encuentro entre América y León dejó tres cosas en el plantes americanista: dudas, la lesión de Renato Ibarra y el debut en Liga de Diego Lainez. Agustín Marchesín y Miguel Samudio tocaron estos temas después de los 90 minutos.

"En el segundo tiempo se crearon muchas oportunidades de gol para poder darle vuelta al marcador, pero no pudimos; obviamente necesitábamos sumar", dijo el arquero águila.

Sobre el partido de Octavos de Final en Copa MX que se disputará contra Xolos, el argentino adelantó: "Va a ser un lindo partido, es un rival que juega bien al futbol, pero estamos con mucha ilusión de buscar un buen marcador. Ojalá podamos conseguir el resultado".

"Es algo que me tiene muy contento, creo que la oportunidad que le da el técnico y la confianza de nosotros como compañeros es muy importante. Es un jugador mexicano que va a dar de que hablar, sabemos de sus capacidades", señaló acerca de las apariciones de Lainez con el primer equipo.

"Vamos a trabajar duro y jugar por él. No vi la jugada, no distingo la intención, pero no creo que Andrade haya ido a lesionar al colega, son cosas del juego. Es una baja muy importante para nosotros, es una gran persona, profesional y ser humano. Es un golpe muy duro para el grupo, pero por él, por nosotros y por la gente, tenemos que levantarnos", apuntó sobre Ibarra.

Samudio: "Tener superioridad numérica no era para ganar sí o sí"

El paraguayo aseguró que la fractura de peroné que sufrió Renato Ibarra es algo que puede sucederle a cualquiera: "Nos duele, pero hay que asimilarlo. Ojala la recuperación sea rápida, con mucha actitud y determinación para asimilar esto, nosotros estamos con el apoyo total para que pueda estar lo más rápido posible con nosotros".

"Sabíamos que era un rival difícil, es un punto valioso. Tener superioridad numérica desde el primer tiempo no significa que teníamos que ganar sí o sí. El rival también defendió muy bien y la actitud que demostramos en el segundo tiempo es valorable; esperemos seguir con esta racha para tratar de sumar todos los puntos que faltan, sobre todo en casa", analizó.

"Diego es un chico con mucho futuro, es un placer jugar al lado de un jugador tan joven, ahora nos toca a nosotros cuidarlo", finalizó.