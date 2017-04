Oribe Peralta: "Trato de ser un ejemplo dentro de la cancha"

Google Plus

Foto: (Agencias)

Oribe Peralta, delantero de América, declaró esta mañana frente a los medios que todo el plantel está consciente de que, a pesar de sufrir varias bajar, tienen la exigencia de pelear por el título de Liga.

"La mentalidad del equipo es fuerte a pesar de todas las bajas que hemos tenido prácticamente no hemos repetido alineación, pero sabemos que en esta institución no hay excusas; con o sin el equipo completo hay que estar entre los primeros lugares. El equipo está muy bien, vamos a recuperar jugadores y eso será importante porque genera mucha más competencia en el grupo".

El 'Cepillo' aseguró que no jugar en su posición natural no le ha causado problema: "Mental y físicamente me siento muy bien. El grupo está convencido de lo que quiere. La verdad con ‘Chino’ Romero trato de adaptarme, intentamos comunicarnos mucho dentro de la cancha para ocupar la mejor posición posible y que lleguen buenos resultados para el equipo".

Varios elementos del plantel han comentado que el capitán los motiva desde las prácticas hasta antes, durante y después de los compromisos. Sobre esto, comentó: "Yo trato de ser un ejemplo dentro de la cancha y en los entrenamientos, siempre estar positivo y siempre querer ganar. Esto se los transmito tanto a los jóvenes como a los grandes; el momento es el que tenemos ahora, los partidos los vivimos al momento, con que a uno se le quede estoy más que satisfecho y me he dado cuenta de que en los partidos que ahora todos corren y luchan, por eso se han conseguido los resultados".

"Este torneo ha sido el más flojito que hemos tenido desde que llegué acá. El señor (Ricardo La Volpe) es un técnico que siempre quiere ganar, pero sobre todo que quiere enseñar. Trata de encontrarle la mejor posición al jugador para que brille, a veces su forma no convence, pero a la hora de trabajar siempre da una razón para creer en él. Es lo que está sucediendo con el equipo: Está contagiado sobre todo en el positivismo para sacar los resultados", finalizó Peralta.