Google Plus

Previa América vs Pumas: "Por el orgullo capitalino"

Dos de los equipos más importantes a nivel nacional se ven las caras en la edición número 51 del clásico capitalino, América y Pumas estarán nuevamente frente a frente apenas arrancando el torneo, aunque las Águilas parten como favoritos por la racha invatible del 'Piojo' enfrentando a los universitarios, es bien sabido que las estadísticas no juegan en la cancha y un partido lleno de garra, pasión y goles será el que se viva la noche del sábado en la cancha del Estadio Azteca.

Irregular arranque

Luego de dos jornadas disputadas en la Liga y un partido en la Copa, el accionar de las Águilas resulta de cierta manera incierto, pues a pesar de que los dirigidos por Miguel Herrera mostraron una gran mejoría en el juego vs Pachuca, las Águilas sufrieron un descalabro más en casa frente a los 'Rojinegros' del Atlas en la Copa MX. Es por eso de la importancia de este encuentro para los de 'Coapa', pues después del reciente campeonato de su acérrimo rival Guadalajara, la obligación del campeonato se incrementa aún más y un buen arranque de torneo resulta fundamental para lograr su objetivo.

(Club América | Foto: LigaBancomerMx)

En situaciones similares.

Es así como llegan los 'Auriazules', pues no están muy distantes a lo que su rival ha hecho en este arranque del torneo, una victoria y una derrota en liga es el historial de los Pumas en este Apertura 2017, mientras que en la Copa tienen una ligera ventaja, pues los del 'Pedregal' llegan de obtener un empate en casa vs Celaya. De igual manera la obligación en Pumas se ha convertido en el campeonato, pues después de no haber clasificado en el torneo pasado, la afición está habida de victorias.

(Pumas UNAM | Foto: LigaBancomerMX)

Jugadores a seguir

Cecilio Domínguez.

El jugador guaraní Cecilio Andrés Domínguez Ruíz, es sin lugar a duda quien tendrá todos los reflectores encima, pues después de su gran actuación vs los 'Tuzos 'de Pachuca donde marco un doblete, pareciera que Cecilio será uno de los hombres clave para el América en este torneo Clausura 2017, sus goles y su desequilibrio serán fundamentales para continuar alargando la racha de Miguel Herrera frente a los universitarios.

(Cecilio Domínguez | Foto: Club América)

'Nico' Castillo.

El 'bombardero', Nicolás Ignacio Castillo Mora, es uno de los hombres clave para los Pumas, pues tan solo en el torneo anterior fue el responsable de anotar en ocho ocasiones para los 'Auriazules', mismos que fueron vitales para conseguir diversas victorias. En este Apertura 2017 'Nico' ya se estreno de nueva cuenta como goleador y es que en la jornada 1, un tremendo gol de tiro libre, fue el que le dio la victoria a su equipo, por eso y mucho más es que 'Crackstillo' será el hombre a seguir por parte de los universitarios.

(Nicolas Castillo | Foto: Pumas)

Posibles Alineaciones