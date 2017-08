Renato Ibarra: "Estamos comprometidos con el equipo"

(Renato Ibarra | Foto: Club América F.C.)

Tras 4 meses sin participación, Renato Ibarra se dijó contento por haber regresado a las canchas, esperando estar lo más pronto posible al nivel de sus compañeros: "Muy bien, contento de ayer tener 90 minutos después de 4 meses, creó lo hice bien y espero seguir mejorando"

Existe una gran competencia en la escuadra de Coapa, Ibarra se dice consciente de que no sera facil obtener por un puesto en el once inicial, pero confía en su trabajo para llegar ahí: "Todo esta muy peleado, hay un respeto enorme entre todos los jugadores y cada quien trabaja para estar en el once inicial, esperando que sea así, estoy trabajando para estar ahí", expresó.

Por otro lado, el ecuatoriano recalco el compromiso de él y sus compañeros, para estar en los primeros lugares de la tabla general, en este Apertura 2017: "Lo grupal (es nuestra mayor virtud), creó que se esta haciendo bien las cosas, estamos siempre comprometidos con el club a dar lo mejor y tenerlo siempre en los primeros lugares", comentó.

Ibarra hablo sobre su próximo rival en la liga, Atlas, destacando sus cualidades pero confiado en poder traerse los tres puntos a casa: "Este viernes va a ser un partido muy importante con Atlas, todas las líneas estamos haciendo lo que el profe nos pide y estamos muy bien, ya los enfrentamos, creó que es un equipo muy peligroso, será un partido muy peleado y esperamos que podamos sacar los tres puntos"

Por último, Renato resaltó la gran calidad que tiene el Club América, esto gracias a los muchos jugadores con los que cuenta y la competencia interna que se genera: "Es importante que el equipo tenga muchas condiciones, esto sin duda nos ayudara para poder sacar adelante los partidos", concluyó.