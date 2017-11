Miguel Herrera: "En este equipo la exigencia es ganar todo"

El Club América, disputó los Cuartos de Final de la Copa MX ante Querétaro, partido en el que las 'Águilas' consiguieron su clasificación en la tanda de penales, después de una serie de errores que no les permitió acrecentar la ventaja en el tiempo regular y el director técnico Miguel Herrera, habló al respecto.

El marcador final fue de 2-0 en la serie de penales, los autores fueron Oribe Peralta y Cecilio Domínguez.

El delantero Oribe Peralta convirtió el primer tanto en el minuto 14, sin embargo, tras una serie de errores del equipo local no pudo acrecentar la ventaja y en el tiempo complementario, Javier Guemez haría el empate: "Claro que no teníamos que llegar a esas instancias porque le equipo dominó todo el partido, tenemos que ser contundentes, las oportunidades que tenemos meterlas, porque fueron muy claras, muchas cosas que tenemos que meditar porque hicimos crecer a un rival que no estaba haciendo nada".

La próxima fecha FIFA podría interponerse en la programación de la semifinal, causando que los equipos no cuenten con plantel completo: “El equipo está muy solido, esta bien, vamos a ver cuando programan el partido porque si es importante para nosotros tener gente que nos marca diferencia, lo dije hace tres semanas, tenemos al mejor arquero de México, y hoy lo demuestra, ojalá y Marche (Agustín Marchesin) pueda estar para ese partido”.

A media semana, declaraciones de Herrera, sonaron, después de decir que la Copa MX, no daba nada, sobre ello, dijo: “Es un torneo que le hemos tomado sabor, no fue todo lo que se dijo, la exigencia es ganarla, después vemos que el trofeo no da nada, nosotros tenemos la exigencia de ir ganarla, de ir a buscarla; hoy tenemos a un equipo muy importante que esta haciendo las cosas muy bien en el torneo, tendremos que hacer un partido redondo y tratar de ir a buscar la final, vamos a pelear con todo”.

También se mencionó la importancia que tienen que tener una institución como América para competir en cualquier torneo: "En este equipo la exigencia es ganar todo lo que compitan, den o no den, tenemos que salir a competir y ganar".

Por último, se habló de la falla del colombiano en el primer penal, que podía representar la ventaja y victoria del equipo local: “Uno piensa que el que se siente bien, pero el oficial es el ‘Cepillo’, Darwin (Quintero) decidió patearlo , aquí la confianza no se pierde, tan no se pierde que lo mandamos a patear en la ronda de penales, hoy no es buen día para Darwin; son circunstancias, pero el seguirá teniendo la confianza de nosotros; el que tenga confianza, conmigo no hay problema”.