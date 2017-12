Que sea a lo América

Google Plus

Por la remontada | Foto: Especial

Tenemos que reconocer que el equipo de Miguel Herrera no está dando su mejor cara, ya van varios partidos, se podría decir que la mayor parte del torneo el futbol desempeñado por los de Coapa fue muy pobre, no era el equipo que esperamos, todos queríamos ver ese América atractivo que siempre busca el arco rival, que le gusta tener la pelota en los pies y que es siempre protagonista, pero lamentablemente este torneo no pudo ser.

Ya se está por jugar la vuelta de la semifinal vs Tigres y en el partido que se jugó el día miércoles en el Estadio Azteca los de Coapa fueron ampliamente superados por los de Ferretti, nunca mostraron reacción, ni intenciones de perforar la cabaña de Nahuel Guzmán. Es cierto que todo se definió con una jugada dudosa en la que el silbante decreto la pena máxima para Tigres la cual Juninho cambio por gol, pero esto no puede ser una excusa para el Club América, tienen que saber que fueron muy superados en la cancha y la ventaja que se lleva Tigres es más que merecida.

Pero pase lo que pase el América tiene que demostrar quién es en la cancha del Volcán, que pase lo que tenga que pasar pero que lo dejen todo en la cancha, que sea ese equipo que a todos nos ver, un equipo que se deja el alma en la cancha, que busquen como sea la tan ansiada remontada, que los jugadores recuerden que juegan para el Club América ! El equipo más grande del futbol mexicano y tienen que jugar tal.

Muchachos déjense la vida, jueguen como nunca, no den ningún balón por muerto, recuerden que escudo están defendiendo, están en el equipo mas grande, mátense en la cancha, sus aficionados quieren verlos siendo el América, si juegan así puede pasar lo que sea pero su gente estará orgullosa de ustedes, de que se mataron por su escudo y que volvió la mística del club.