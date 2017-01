Matías Almeyda: "Tenía mucho que no iniciábamos un torneo ganando"

Google Plus

Chivas consigue sus primeras tres unidades del torneo | Foto: Enrique Ortega / VAVEL

Después de casi ocho torneos seguidos iniciando con empate o derrota, las Chivas pudieron quitarse ese maleficio la noche del 7 de Enero cuando en su territorio venciendo (2-1) a Pumas y a la vez mantener la paternidad futbolística que tienen con el conjunto capitalino, que no saca la derrota desde el lejano febrero de 1982. Los goles del Guadalajara fueron obra de Javier Eduardo 'Chofis' López y Alan Pulido, por los visitantes descontó Alan Mendoza en la segunda parte que tuvieron para mucho más pero los postes impidieron el gol de UNAM.

"Creo que no terminamos pidiendo la hora, en otros momentos sí, hoy queríamos hacer otro gol. Nosotros esperamos el contragolpe, los tuvimos y no pudimos liquidar, relajado no porque corregimos cosas en el medio tiempo y otros errores los seguimos cometiendo, pero creo que esta bien el resultado", se mostró un poco molesto el estratega argentino debido a varios cuestionamientos sobre cómo llegó la victoria para Chivas y si Pumas los apretó de más para conseguir los tres puntos.

Almeyda rompió una de sus constantes al hablar en particular de un jugador, en este caso fue de Rodolfo Pizarro refuerzo estrella para el presente torneo. Destacó su entrega en su debut con la camiseta 'Rojiblanca' y demostró el por que llegó a la institución tapatía. El originario de Tamaulipas disputó los 90 minutos en el triunfo del sábado, mostrando ya un entendimiento al frente con Alan Pulido y 'Chofis' López.

También tocó el tema de la titularidad de Oswaldo Alanís, que de último momento ingresó al once titular ganándole la partida a Carlos Salcido que se perfilaba para ser la pareja en la central de Jair Pereira. "Había perdido su puesto después de su lesión, por momentos jugó Marín, en otros momentos Carlos, siempre si está en su nivel va a jugar, es un futbolista de selección, que lo hizo bien y estuvo mucho tiempo parado, la pretemporada la hizo bien y el nivel lo empezó a levantar".