Oswaldo Alanís: "Aunque fueramos 3-0 iríamos a ganar"

Google Plus

(Foto: Omar Villagrana | VAVEL México)

Tras haberse visto superados en el marcador al término de los 90 minutos en el Clásico Tapatío ante Atlas, el defensor central de Chivas Oswaldo Alanís, aseguró que pese a las cuestiones negativas que quedaron de manera general, el grupo busca mantenerse optimista, a sabiendas de que falta el partido en casa para cerrar con los Cuartos de Final del Clausura 2017:

“También se rescatan cosas y dentro de lo malo pensamos que se pueden hacer bien las cosas en casa. La constancia, el mantenernos todo el partido, creo que ahora se hicieron cosas bien, pero en lapsos Atlas tuvo llegada, tuvo el balón, nos complicó, fueron unos 20 minutos del primer tiempo que sí, nos estuvieron jugando de mejor manera, pero lo demás se hizo bien, desafortunadamente no cayeron los goles, pero Chivas va por buen camino. Tenemos fe y vamos a trabajar porque nos salgan bien las cosas”.

Pese a que el marcador es desfavorable, admitió que por la importancia que tiene la institución, no importaría la diferencia de goles que tuvieran que hacer para salir victoriosos y que pelearían para conseguir el esquema que les sea conveniente, además el seleccionado nacional argumento las formas en las que pretenden dar vuelta al resultado.

“Trabajando, creyendo, teniendo fe en que todo pasa por algo y que vamos a tener la contundencia. Aunque fuéramos 3 a 0 Chivas iría a todo en casa y a ganar, y ahora con más razón, ahora con un 1-0 vamos a salir con todo y pensando que haciendo bien las cosas los goles van a caer y el resultado de va a lograr”.

"Pues se aunaron muchas cosas, las ausencias, un poquito la baja de juego, pero se está recuperando, se está viendo la forma de jugar, si bien no hemos concretado, la forma de jugar va mejorando y eso nos va a servir para en casa cerrar bien”, finalizó, no antes de comentar que la pena máxima que les dio la derrota, no debió ser marcada a su parecer.