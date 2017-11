Tania Morales encabeza la remontada en el Clásico Nacional

Google Plus

Con un nerviosismo evidente por parte de las jugadoras del Guadalajara por jugar por primera vez en la Fortaleza Rojiblanca, salió a encarar el primer Clásico Nacional de la historia en la Liga MX Femenil. Este titubeo inicial por parte de las locales, fue evidenciado por el mejor conjunto de la primera fase: América que comenzó a tomar la pelota y mandar todas las acciones contra la portería de Blanca Félix.

Dominio Águila inicial

Fueron casi treinta minutos sin una clara opción para las cremas, pero que habían dado aviso con trazos que le ganaban la espalda a la zaga chiva. Por esta vía fue donde encontraron la primera anotación, Dayana Cazares filtró pelota a Lucero Cuevas que al entrar al área con la derecha metió el primer tanto al minuto 28.

Este gol del América no le dio más que mayor presión a las dirigidas por Luis Camacho que no supieron aguantar el embate y tres minutos más tarde cayó el segundo. Otro pase que le ganó las espaldas a las zagueras, ahora llegó a dominios de Daniela Espinosa que no perdonó ante la salida que hacía la número 12 anfitriona.

Estupendo trabajo en equipo

Dos goles de ventaja para América era muy poco para tantas ocasiones que había generado y la fortuna estuvo del lado de Chivas porque se volvió a meter al juego con un gol antes de que regresarán a vestidores. Daniela Pulido comenzó la acción por banda derecha metió centro que Viramontes remató, pero Santiago dejó el balón vivo y de atrás arribó Tania Morales para descontar el marcador al 36, volviendo a dar confianza a su escuadra.

Para el retorno y completar el juego, Chivas salió con más ímpetu de buscar el gol de la igualada. Fue al 68’ donde el gol del empate se dio, en tiro de esquina por sector derecho, Tania Morales metió balón al área y Cecilia Santiago no pudo sacar con los puños y Arlett Tovar disparó para lograr la igualada al minuto 68 aún con mucho que restaba en el reloj.

Fueron más las ganas de las tapatías por lograr dar la vuelta al marcador que lo lograron. En otro cobro de tiro de esquina por el lado derecho, Tania Morales puso la pelota en segundo poste para lograr un gol olímpico ya en la recta final del partido y para sorpresa de muchos darle la vuelta. Salió con todas sus armas América en busca del gol de la igualada y en un contragolpe finiquitó la victoria Guadalajara, Daniela Carrandi encaró por el costado izquierdo y llegando al área venció a Santiago en tiempo agregado para poner cartones finales de (4-2) en favor de las locales.