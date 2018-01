Previa Chivas vs Cruz Azul: dos grandes buscando perdón

Google Plus

El Clausura 2018 tiene una pinta un tanto más interesante que torneos pasados, puesto que, con la reciente subida de los equipos del norte, que ya estelarizaron una Final, en conjunto con lo fuerte que han empujado equipos considerados como medianos dentro del entorno local, es sencillo comprender que la responsabilidad acarreada por los grandes, que deben despuntar para no perder terreno y por obligación histórica.

Ahora toca el turno a dos de ellos para que se midan dos de ellos, para los que este sábado es imprescindible sumar los tres puntos, puesto que de no hacerlo existiría una duda importante sobre el rumbo actual que llevan para el resto de la campaña.

Reivindicarse en casa:

El doblete conseguido en 2017 fue muy importante para los tapatíos, puesto que cumplieron con el deber de un equipo de su alcurnia, regresaron el júbilo a los aficionados que esperaron casi 10 años por celebrar ganar una Liga, pintaron de color su casa y dieron recompensa al proyecto de Matías Almeyda. Por todo lo anterior es que resultó tan decepcionante que un semestre después no se pudiera aspirar siquiera por defender ambos logros, algo que ya no se pueden permitir.

El trabajo de preparación y hasta cierto punto el trabajo de fichajes mejoró de forma considerable, por lo que este debe ser el regreso triunfal a jugar frente a su gente, ganarle a otro grande en apuros para demostrar que existe el coraje, además de los argumentos suficientes para corregir el mal paso anterior; ganar es la única opción.

Dar confianza al proyecto:

Cruz Azul es tal vez el equipo grande que más ha quedado a deber; no solo llevan casi dos décadas sin título en Liga, recientemente se han caracterizado por proyectos mediocres que no solo los tienen más lejos que nunca de volver a campeonar, sino que ya entraron a los puestos peligrosos del porcentaje. Su afición está desesperada no solo de las humillaciones en Finales, sino por los últimos torneos que han quedado muy por debajo de lo que llegaron a ser en algún punto.

Pedro Caixinha podría llegar como bombero a rescatar un club que de a poco se ha terminado la paciencia de la gente, no será sencillo, por lo que cada oportunidad que tengan de probar las capacidades que pueden alcanzar es menester. Ganarle a Chivas en su casa sería una obligación entonces, en caso de no ser así la preocupación comenzaría a brotar.

Jugadores a seguir:

Gael Sandoval: No del todo un bombazo como se esperaba, pero Sandoval fue un refuerzo aplaudido para aportar a esta escuadra en el objetivo de pelear por el título. Tiene ña calidad para conseguirlo, pero encajar no será fácil y menos ganarse un puesto en el once del ‘Pelado’. Ante ‘La Máquina’ existe la oportunidad latente de hacerse con el protagonismo necesario para convertirse en una carta fuerte para el argentino.

Carlos Peña: El caso del ‘Gullit’ ha resonado de forma importante, desde ser un jugador clave para León y mundialista en 2014, hasta su paso sin pena ni gloria con el Deportivo Guadalajara, además de su reciente fracaso en Europa. Ahora llegado como la gran contratación para este semestre, tiene la oportunidad de recuperar su nivel y de paso apoyar a una causa más grande que él o cualquiera de sus compañeros: levantar a un histórico.

