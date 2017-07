Guía VAVEL Apertura 2017: Cruz Azul

Google Plus

(Foto: Soccer Illustrated)

El Cruz Azul es uno de los equipos con la urgencia de meterse a la siguiente ronda del certamen, por lo que en su pretemporada lo demostraron con su plantel y su estratega Francisco Jémez.

Aunque en los primeros encuentros no se viera en forma todo el equipo, Jémez no se rindió en buscar la fórmula para que el equipo reaccionara en la delantera. El ingrediente principal es el español Edgar Méndez, quien se estrenó con el cuadro celeste la semana pasada ante el Toluca. Además, el futbolista ibérico hizo que el ex San Lorenzo, Martin Cauteruccio, encontrara su segundo aire frente al arco rival (situación que vimos pocas veces durante el torneo pasado).

Cruz Azul Clausura 2017 | Foto: Récord

Por otro lado, el equipo empieza a ser acechado por el fantasma de la tabla porcentual que se viene asomando desde el certamen pasado y de manera peligrosa, por lo que este plantel reforzado por jugadores pedidos por el estratega europeo debe de marcar la pauta y despegar para evitar el descenso en el Apertura 2017.

Con lo anterior, Cruz Azul viene de una mala temporada, debido a que un equipo como este no sea campeón significa fracaso. También, se corrieron rumores sobre un vestidor roto, pero lo cierto es que el técnico español no encontraba la forma en que su cuadro funcionara en la defensa y delantera.

Mena, Cauteruccio y Rodríguez no lograron revertir la tendencia de la Máquina

El conjunto de la Noria terminó el Clausura 2017 con la decepción de su afición y con la molestia de no encontrar los resultados con jugadores como: Ángel Mena, Martín Cauteruccio y Martín Rodríguez. Con la experiencia de un torneo, Paco Jémez cuenta con la obligación de salvar a su equipo del fondo y calificarlos a la Liguilla.

Podrían renacer las esperanzas e ilusiones de levantar la copa; dar la vuelta olímpica y demostrar por qué es considerado uno de los 'cuatro grandes' del fútbol mexicano. Jémez afrontará su segunda participación en el balompié azteca con la enorme responsabilidad de hacer al equipo nuevamente competitivo, regresarlo a los primeros puestos de la tabla, pero sobre todo, cargará con el objetivo principal de los últimos años de hacerlo campeonar.

Con la idea de un fútbol altamente ofensivo, jugadores de primer nivel, refuerzos de calidad y la confianza a los jóvenes de cantera serán los elementos clave para que el técnico pueda conseguir el anhelado título y cambiar la historia de un club que ha vivido historias muy amargas, donde sus aficionados han sufrido hasta las peores desgracias.

Las estrellas en la historia del club

1968-1969: Cruz Azul logra el liderato general, y así obtiene su primer título de Liga, al derrotar como visitante a los 'Panzas Verdes' del León, por 3 a 2. Por parte de los cementeros anotaron Fernando Bustos, Antonio Munguía y un autogol de Efraín Loza. Esto, un 2 de febrero de 1969. El entrenador Raúl Cárdenas de la Vega fue quien levantó la primera gloria del club.

1970: Obtuvo el subcampeonato en la temporada anterior, vuelve a ganar el título al vencer la ronda final de este torneo, que se dividió en dos partes. En la primera fase logró clasificar como tercer lugar del grupo 'Pares' para después coronarse en la última jornada al derrotar al Pachuca en Ciudad Cooperativa por 2 a 0. A los celestes les bastaba únicamente el empate para asegurar la corona. Los goles fueron marcados por Octavio el 'Centavo' Muciño y Rafael Hernández. El 11 de octubre de 1970. Raúl Cárdenas siguió como estratega.

1971-1972: Fue el segundo torneo donde el campeón se definió por ronda de liguillas, ganó su tercera corona venciendo a su eterno rival: Club América. Primera temporada jugando como local en el Azteca y por primera vez utiliza elementos extranjeros. Finaliza como líder general, enfrenta a las Chivas del Guadalajara perdiendo 1-0 en el Azteca y ganando 2-0 de visita, pasa a la final. América había definido su serie de semifinales contra Monterrey hasta un tercer partido extra, por mutuo acuerdo se decide realizar la final a un sólo partido. Cruz Azul gana y le propina una apabullante derrota a los canarios del América, por 4 a 1. Aquí inicia el Clásico Joven entre ambos equipos. Goles por Héctor Pulido, Cesáreo Victorino y Octavio Muciño. Esta final sería un parteaguas en la historia cementera, ya que iniciaría la época dorada del club.

Foto: Femexfut

1972-1973: Cruz Azul obtiene el bicampeonato nuevamente finalizando como líder general. La final contra el León sería muy disputada, definiéndose en un tercer partido en el estadio de Puebla. La ida terminó con empate a 1 y en la vuelta igualaron sin goles, y el tercer juego finalizó con empate a un gol en tiempo regular. En tiempo extra ganaría Cruz Azul gracias a un autogol del 'Tarzán' Davino.

1973-1974: Con este título, el cuadro cementero logra el tricampeonato. En la final, enfrenta al Atlético Español, quien logra derrotar a los azules en el juego de ida por 2 a 1. Pero en la vuelta, la Máquina gana con claridad por 3 a 0 para coronarse; ambos juegos se desarrollaron en el Azteca.

1978-1979: Clasifican a la final contra Pumas UNAM. En la ida realizada en CU hubo empate sin goles, y en la vuelta. Cruz Azul gana por 2 a 0 para obtener su sexto título de Liga. Ignacio Trelles Campos fue el estratega artífice.

Foto: Estadio Deportes

1979-1980: Con la consecución de este séptimo título, Cruz Azul logra el bicampeonato y concluiría una época dorada. Contra Tigres en el Azteca, el marcador finalizó con un emocionante empate a tres. De hecho, Cruz Azul llegaría a tener ventaja de 3 a 0, pero fue alcanzado por el cuadro norteño que no obstante, se quedó a un paso de forzar los tiempos extras.

Invierno 1997.- Después de una larga y desesperante espera de 17 años, Cruz Azul logra la obtención de su último título de Liga a la fecha. En la vuelta en Nou Camp, el cuadro esmeralda logra empatar el global, forzando tiempos extras. Ya en la prórroga se marcó el penalti en contra del portero esmeralda David Comizzo tras una fuerte patada al rostro de Carlos Hermosillo quien sacudido, con el número 27 en su dorso, no dudó en cobrar al minuto '100, y con el criterio de gol de oro levantó la copa.

Foto: Prodigy

Altas para el Apertura 2017

Felipe Mora | A falta de gol, Cruz Azul no se rompió la cabeza y contrató a Felipe Mora, último campeón de goleo del fútbol chileno. Con 13 tantos anotados en el Clausura 2017 con la U de Chile, el delantero andino se convirtió en la sensación de su país y es uno de los jóvenes con más futuro de su nación.

Edgar Méndez: Proveniente del Deportivo Alavés de gran temporada en la 2016-2017, Méndez es un volante de gran altura pero con mucha velocidad y técnica que lo hacen un jugador complicado de marcar. El español de 26 años fue formado en el Real Madrid Castilla, jugando en diferentes equipos españoles como el Almería, Granada, entre otros.

Jordan Silva: El joven defensor mexicano surgido del Toluca es una de las promesas de nuestro país. Alto y con buena técnica, Silva también tiene la ventaja de ser polivalente, al poder jugar como lateral derecho o defensa central. Viene a reforzar una línea defensiva que ha tenido problemas en los últimos torneos.

Gerardo Flores: Contado para el equipo como un ‘refuerzo’, a pesar de haber regresado hace seis meses en los que estuvo jugando para categorías inferiores. El ‘Jerry’ Flores es un viejo conocido en la Noria, y tratará de recuperar su nivel para competir por la titularidad en la banda derecha del equipo.

Bajas para el Apertura 2017

Jesús García: El lateral fue parte del club desde el Apertura 2016, pero solo tuvo cuatro apariciones con La Máquina, tres de ellas como titular, una ingresando desde la banca y anotó un gol en su estancia, para un total de 271 minutos jugados. El sinaloense ahora jugará con el Deportivo Toluca.

Jesús García ante Chivas | Foto: Getty Images

Francisco Javier Rodríguez: Refuerzo para el Apertura 2014 a petición de Luis Fernando Tena, el 'Maza' tuvo una regular actuación en el club hasta la llegada de Paco Jémez, con quien jugó solamente por tres partidos el pasado torneo. El central jugará con el recién ascendido Lobos BUAP.

Juan García Sancho: Producto de la cantera celeste, el defensor no logró afianzarse en el primer equipo al solo jugar 940 minutos en Primera División desde el Apertura 2015. Acompañará al 'Maza' en Lobos BUAP para la siguiente temporada, ambos en condición de cedidos.

Sancho celebrando gol en la Bella Airosa | Foto: ESTO

Jorge Benítez: Una de las bajas que se esperaban en este verano, el seleccionado uruguayo no mostró el nivel que se esperaba de él cuando llegó a Cruz Azul en el Apertura 2015, anotando solamente 18 goles en 56 participaciones. Fue vendido por 5.5 MDD a Rayados de Monterrey.

Richard Ruíz: Cinco torneos estuvo en Cruz Azul con una participación opaca, no logró ganarse la titularidad en la defensa y solo participó en 30 compromisos con la máquina, arrancando de inicio en 19 oportunidades. Ruíz buscará más suerte en Veracruz, equipo con el que jugará a partir del próximo Apertura 2017.

Joao Rojas: Pese a que no se ha confirmado cuál será el futuro del futbolista colombiano, es sabido por todos que no continuará más en la Noria luego de 4 años defendiendo los colores celestes. Siendo un jugador talentoso, la falta de regularidad fue el mayor factor para que Joao no siga más con la Máquina.

Hombre a seguir para el Apertura 2017

Ángel Mena: Después de la primera aventura del jugador ecuatoriano en el fútbol mexicano, se sabía que podría ser el hombre diferente dentro del equipo celeste. Lo más curioso son las referencias de su país de origen, en donde comentan que apenas se ha visto el 70% de su rendimiento.

En la Noria esperan que en este torneo se pueda ver al verdadero ‘Ángel cementero’, que puede colaborar con el equipo en busca de la novena estrella. Los nuevos socios con los que contará y la continuidad de Paco Jémez al frente del equipo son factores con los que el jugador cuenta para estar en el campo con mayor libertad, esperando a demostrar todo su potencial.

Mena puede ser el diferenciador | Foto: VAVEL

Analizando al estratega: Paco Jémez

El español Francisco Jémez llegó al banquillo cementero el torneo pasado y tuvo un par de buenos encuentros, pero el resultado terminó por ser el mismo: no estar en la liguilla por sexta ocasión consecutiva.

Para este torneo, el cuadro celeste tuvo cuatro refuerzos: volante por derecha, el español Edgar Méndez, el delantero centro chileno Felipe Mora y los defensas Gerardo Flores, quien regresa al club celeste y Jordan Silva.

Se espera que Jémez regrese al 4-2-3-1 con el que inició

El entrenador canario usó el torneo pasado la formación del 4-2-3-1 en donde el cuadro celeste tuvo muy buenos momentos, pero al final del torneo el español cambio el esquema al ofensivo 3-2-3-2 que le dio verticalidad al cuadro celeste, pero no llegaron los resultados.

La segunda oportunidad de Jémez | Foto: VAVEL

Para este torneo se espera que el míster regrese al clásico 4-2-3-1. En la portería iniciaría con Guillermo Allison, tras el compromiso que tiene José de Jesús Corona con la Selección Mexicana; en la zona baja Omar Mendoza cubrirá la lateral derecha, Julio Cesar Domínguez y Julián Velázquez en la central y Adrián Aldrete por la banda izquierda.

Rafael Bacca y Gabriel Peñalba en la zona de volantes centrales tendrán la función de contrarrestar las ofensivas contrarias. En la parte ofensiva el cuadro celeste jugaría con 3 volantes ofensivos; por la banda derecha estaría el español Edgar Méndez; como media punta el ecuatoriano Ángel Mena tendrá la responsabilidad de ser el enlace del cuadro celeste. El andino Martín Rodríguez buscará llegar a línea de banda y dar asistencias a su compatriota Felipe Mora, quien sería el único delantero centro del cuadro celeste.

Once ideal para el Apertura 2017