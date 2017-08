Javier Torrente: “El equipo va encontrando su forma”

Google Plus

(Foto: Ezequiel Gasca - VAVEL México)

Satisfacción, alegría y sobre todo motivación para enfrentar a Rayados este fin de semana, quedó en Javier Torrente luego de haber derrota este miércoles en la Copa MX a los Tiburones Rojos de Veracruz, en un duelo pasado por agua pero que, a su percepción, pudo mostrar la mejoría que tiene el León conforme el paso de los minutos de juego. Más ahora, tomando en cuenta que utilizó jugadores suplentes.

“Creo que el primer tiempo tuvimos manejo total del partido, que tuvimos posibilidad de marcar dos veces; una por presión y otra por rebote, pero después también generamos y pudimos ampliar la diferencia. El rival no nos lastimó, más que eso no había generado y luego sucede la expulsión, que los termina de golpear y un segundo tiempo donde intentamos acrecentar la diferencia, que no pudimos ampliar. El resultado podría haber sido 4 o 5-1”, analizó el argentino.

Expresando que no quiso arriesgar a Fernando Navarro para este encuentro, considerando que es uno de los elementos que recién salen de lesión, Torrente aseguró también que está feliz por el grupo, por la progresión que se va dejando en claro, y es que ahora está más seguro que nunca que la forma futbolística deseada cada vez está más cerca de llegar.

“Es empujar, la cancha no estaba bien, la precisión se pierde, el cansancio y el barro hace que por ahí un pase claro se convierta en algo más complicado, pero creo que feliz por el grupo, porque obtuvieron otro triunfo y va mejorando, se va ensamblando. Iván, Leo, con buen partido hoy, y explosión adelante. Parece que el equipo va encontrando su forma”, añadió.

Finalmente, ‘Lucho’ adelantó que el único jugador que queda entre algodones de su plantilla es el paraguayo Iván Piris, quien desde el duelo contra Toluca tuvo que salir de cambio y diferenciarse del resto de sus compañeros; lógicamente para iniciar con su recuperación.