Alfonso Sosa: "Hay que mejorar en todos los aspectos"

(Foto: Diego Topete | VAVEL México)

Ya pasaron dos fechas del nuevo torneo de la Liga Bancomer MX y el conjunto de Necaxa no ha sumado puntos. Este fin de semana, cayó por la mínima ventaja frente a León y con ello le dijo adiós a su invicto de más de un año en el Estadio Victoria.

Después de la derrota, Luis Alfonso Sosa aseguró que, a comparación de lo que hicieron en su debut ante el cuadro de Cruz Azul, mejoraron su funcionamiento: “Mejoramos en relación al partido pasado. Tuvimos opciones más claras en el primer tiempo. En el segundo, la presión de León no nos permitió salir, tuvo la pelota”.

Respecto al trabajo arbitral de José Peñaloza, dijo: “Un gol mal anulado, creo que el arbitraje estuvo cargado más hacia León, sin ser determinante, pero, cortándonos y no marcándonos faltas, nos fue limitando”. Y añadió que, tras la salida de Codesal, no notó alguna mejoría: “Hoy no vi que mejoró, hubo muchas faltas que se dejaron de marcar. Uno espera que mejore por el bien del futbol mexicano”.

A la vez, aceptó que, en la parte complementaria, fueron dominados por el equipo dirigido por Javier Torrente, lo cual provocó que no generaran peligro: “No dimos dos o tres pases en el segundo tiempo. No hubo conexión ofensiva, nuestras transiciones no fueron las adecuadas, y eso finalmente lo terminamos pagando”.

Pese a los dos descalabros que suman en el inicio del torneo Clausura 2017, 'Poncho' confía en que no se caerán anímicamente: “Cuando hay adversidad, necesitamos levantar la cara, trabajar y seguir hacia adelante. Este grupo tiene gente de experiencia y jerarquía, que entiende esas situaciones”.

Cambiando de tema, afirmó que sigue esperando un mucho mejor accionar futbolístico de sus pupilos: “Al principio, ‘Maxi’ (Barreiro) estuvo bien, reteniendo la pelota; lógicamente esperamos más de él en cuanto a fuerza ofensiva. ‘Nico’ entró en un momento en el que el partido estaba muy difícil y muy cerrado; tuvo que trabajar más hacia atrás que para adelante. Esperamos más, no sólo de ellos, sino de todos; hay que mejorar en todos los aspectos”.

Asimismo, declaró que aún no tiene claro cuándo podrá reaparecer Edson Puch: “Hay que esperar, no sabemos cuánto pueda tardar; ha ido mejorando, pero son lesiones que necesitan reposo y tratamiento. Vamos ir viendo cómo va evolucionando”.

Inmediatamente, se le preguntó sobre lo fundamental que es el atacante chileno para los Rayos, a lo que contestó: “Hay que aprender a vivir sin Edson, es un jugador muy importante, que marca diferencia, pero no podemos lamentarnos por su ausencia, la realidad es que no está y tenemos que ajustar con lo que tenemos”.

Por último, el estratega rojiblanco volvió a reconocer que no han cosechado los resultados esperados, tomando en cuenta que siguen sin estar salvados del descenso: “No es lo ideal. Sabíamos que iba a ser un torneo difícil y complicado como se está presentando, no es nada nuevo. Tenemos que meternos a la dinámica del torneo”.

Este lunes, en las instalaciones de su Casa Club, los 'Electricistas' retomarán entrenamientos para comenzar a prepararse de cara a su encuentro del próximo sábado ante Pachuca en tierras hidrocálidas.