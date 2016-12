Definido el calendario de Necaxa para el Clausura 2017

(Foto: Diego Topete | VAVEL México)

Los Rayos del Necaxa buscarán repetir el gran trabajo que hicieron en el Apertura 2016, donde además de cosechar 26 unidades y alejarse de los últimos lugares de la Tabla de Cociente, accedieron a la Liguilla, misma en la que terminaron cayendo frente al Club América en la antesala de final.

No obstante, la escuadra comandada por Luis Alfonso Sosa no deberá confiarse, ya que todavía no ha concretado su permanencia en la Primera División. Para cumplir su objetivo en el Clausura 2017, será fundamental que sigan sacándole provecho a su condición de local, tal como lo hicieron en todo el 2016, año en el que no perdieron en el 'Coloso de la Colonia Héroes' de Aguascalientes.

JORNADA FECHA LOCAL VS VISITA HORA ESTADIO TRANSMISIÓN 1 07/01/2017 Cruz Azul --- Necaxa 17:00 Azul Televisa 2 14/01/2017 Necaxa --- León 21:00 Victoria Televisa 3 21/01/2017 Necaxa --- Pachuca 21:00 Victoria Televisa 4 29/01/2017 Pumas --- Necaxa 12:00 O. Universitario Televisa 5 04/02/2017 Necaxa --- Monterrey 21:00 Victoria Televisa 6 10/02/2017 Tijuana --- Necaxa 21:00 Caliente TV Azteca 7 18/02/2017 Necaxa --- Querétaro 21:00 Victoria Televisa 8 26/02/2017 Santos --- Necaxa 18:00 TSM Corona TV Azteca 9 04/03/2017 Necaxa --- Atlas 21:00 Victoria Televisa 10 11/03/2017 América --- Necaxa 21:00 Azteca Televisa 11 18/03/2017 Necaxa --- Chiapas 21:00 Victoria Televisa 12 02/04/2017 Toluca --- Necaxa 12:00 Nemesio Díez Televisa 13 08/04/2017 Necaxa --- Tigres 19:00 Victoria Televisa 14 14/04/2017 Veracruz --- Necaxa 21:00 L. P. Fuente TV Azteca 15 22/04/2017 Necaxa --- Monarcas 21:00 Victoria Televisa 16 30/04/2017 Puebla --- Necaxa 18:00 Cuauhtémoc TV Azteca 17 06/05/2017 Necaxa --- Chivas 21:00 Victoria Televisa

La 'Fiesta Grande' se disputará en mayo. Los Cuartos de Final el 10-11 y 13-14; las Semifinales el 17-18 y 20-21; y la Final el 25 y 28.

Copa MX

En este semestre, los 'Electricistas' volverán a disputar la Copa Corona MX; estarán ubicados en el Grupo 5 junto a las escuadras de Potros UAEM y Jaguares de Chiapas.