Alfonso Sosa: "Es normal que la gente se inquiete por estos resultados"

(Foto: Diego Topete | VAVEL México)

Con autogol de Félix Araujo, el conjunto de Necaxa rescató un punto, en el Estadio Victoria, frente Jaguares de Chiapas. Finalizando el encuentro, Alfonso Sosa habló con la prensa hidrocálida respecto al funcionamiento futbolístico que tuvo su equipo en la undécima jornada del torneo Clausura 2017 de la Liga MX.

'Poncho' inició la conferencia reconociendo que salió insatisfecho, ya que no lograron aprovechar su condición de local: “Hubo lapsos en los que el equipo dejó de ser intenso; pudimos haber resuelto el partido desde mucho antes. Los detalles son los que marcan la diferencia; en cuanto a entrega, no hay nada que recriminar, más bien puntualizar las equivocaciones que tenemos tanto ofensivas, como defensivas. Nos quedamos con esa sensación amarga de haber podido sacar los tres puntos que nos hubieran venido bastante bien”.

Asimismo, mencionó lo que considera les faltó para conseguir su tercera victoria en la competencia liguera: “Nos hizo falta ser más ambiciosos, tuvimos mucho tiempo el control del partido. Nos complicamos nosotros mismos, en un corto lapso nos dieron la vuelta y tuvimos que remar contra corriente, pero tuvimos una respuesta con la que nos alcanzó, al menos, para empatar. Tenemos que pensar en no ceder la iniciativa al rival y menos estando en casa”.

De momento, el equipo rojiblanco continúa situado en los últimos lugares de la Clasificación. Acerca de ello, el timonel comentó algunas situaciones que han repercutido en no tener un buen certamen: “La pretemporada es fundamental, es la base que te soporta durante el torneo. El período que tuvimos, los equipos que llegamos a Semifinales, fue corto para preparar un torneo; no es ningún tipo de justificación. Y también que el segundo torneo es más complicado”.

Por último, al ser cuestionado sobre qué piensa de los aficionados necaxistas que han expresado su malestar referente a los resultados negativos y el mal accionar, declaró: “Es lógico y normal que la gente se pueda inquietar, pero esto se olvida con resultados positivos. En este sentido, soy muy claro y preciso, no me vuelvo loco ni cuando ando bien, ni cuando ando mal; me gusta ser honesto. Luego, tenemos la memoria muy corta, porque nos acordamos del último resultado, aquí es donde se tiene que evaluar lo que se ha hecho, lo que se está haciendo y a dónde quieres llegar. Repito, luego nos confundimos, valorábamos 20 puntos por torneo para salvarnos, se nos olvidó muy rápido; estamos a cuatro puntos de conseguir los 40 en total y cerca de salvarnos, que es la prioridad. Siempre, el equipo que llega a la máxima categoría, en su primer año, tiene que sacar puntos como sea, porque eso permite irse estructurando de una forma que tu proyecto se vaya consolidando; cuesta muchísimo. Eres tan bueno o tan malo como el último resultado; todos aquellos que te mientan la madre, luego te felicitan, es parte del show”.