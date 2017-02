Juan Francisco Palencia: "Nunca presupuesto una derrota"

Google Plus

(Foto: economíahoy.mx)

Los Pumas de la UNAM cayeron por un marcador apretado ante Gallos Blancos del Querétaro por cuatro goles a tres, en un partido peleado por ambos rivales, pero, al final, el conjunto local terminó llevándose el resultado. Por lo que el técnico felino, Juan Francisco Palencia, aseguró que la derrotas no están presupuestadas en su equipo.

"Siempre juego para ganar y las derrotas no están presupuestadas en Pumas. Las vigilancias y la táctica fija fue donde se definió el partido. Por momentos, el equipo estuvo muy por encima de Querétaro. Futbolísticamente no fue mal partido, aunque el resultado fue pésimo", dijo el líder unamita en las instalaciones del Inmueble de la Corregidora.

Sobre el rendimiento del conjunto auriazul, Francisco mencionó que ellos no bajan los brazos: "El equipo volvió a demostrar que nunca se rinde, que sabe a lo que juega, no pudimos concretar hoy, pero me gusta mucho mi equipo porque nunca se rinde".

Con el tema del error de Pablo Jacquez que le costó el segundo tanto, Palencia aclaró que seguirá apoyándolo: "No hay nada que decirle, simplemente que siga sumando mas minutos, es la única forma de hacerle saber que lo seguimos respaldado".

"En la táctica fija fue donde se definió el encuentro".

Para finalizar, el entrenador de Pumas aceptó la derrota ante el conjunto local, pero sin dar un análisis acerca de lo que hizo su cuadro ante estos mismos: "Tenemos que trabajar más cosas y hay que estar más atentos en táctica fija y en los contragolpes".

Universidad regresará a la Ciudad de México para continuar con sus entrenamientos de cara al partido de regreso en la Liga de Campeones de la CONCACAF ante los Tigres de la UANL. Más adelante, recibirán a Santos Laguna en la novena jornada del torneo Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX.