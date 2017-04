Pumas, mermados por lesiones para la jornada doble

Google Plus

Foto: Pumas MX

La noche de este miércoles se jugará el partido pendiente de la jornada 10. El equipo felino viajó a Guadalajara para disputar su duelo frente al conjunto rojinegro, lamentablemente con dos bajas importantes debido a las lesiones que presentaron sus jugadores durante el partido pasado frente a los diablos del Toluca.

La primera baja que enciende las alarmas de los auriazules es la de Pablo Barrera; el centrocampista sufrió una lesión en la rodilla derecha que lo dejará fuera durante todo lo que resta del Clausura 2017. De igual forma el defensa central Gerardo Alcoba se vio afectado por una lesión muscular en la pierna izquierda, aunque no creen que tarde mucho en regresar de acuerdo con las declaraciones del estratega universitario.

Pero no todo son malas noticias para los del pedregal, ya que el atacante andino Nico Castillo y el lateral Josecarlos Van Rankin se reincorporaron a la escuadra felina después de dos semanas de ausencia e hicieron el viaje a la perla tapatía donde se espera reaparezcan nuevamente en la cancha.

Como recordarán después de la fecha FIFA, el chileno regreso con una lesión de tobillo que lo mantuvo fuera de las canchas frente a Jaguares y Toluca, mientras que Van ranking tampoco pudo disputar ambos duelos debido a un problema muscular.

Se espera que este miércoles puedan reaparecer para fortalecer al equipo ya que están pasando por una racha de inestabilidad. Desde la jornada 5, Pumas no ha podido hilar 2 triunfos seguidos a lo largo del torneo, situación que los mantiene hasta el momento fuera de la liguilla en la novena posición de la tabla general.

“Jugando como está haciéndolo el equipo vamos encontrar el equilibrio, no me preocupa nada porque este equipo sólo en dos partidos no ha hecho gol, pero ha llegado bastante al arco”. Comentó el timonel auriazul Paco Palencia en el AICM.

Los universitarios buscarán conseguir tres puntos importantes como visitante, situación que desde la clausura 2004 no ha podido conseguir en el Estadio Jalisco. Posteriormente viajarán a Monterrey donde se enfrentarán a uno de sus máximos rivales de los últimos años; los tigres de la UANL.

¿Podrán los nuestros lograr hilar dos victorias seguidas en esta jornada doble aún si su plantilla titular? ¿O seguirá viéndose mermado por las lesiones de sus jugadores?