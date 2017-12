Antonio Mohamed: "Con el jugador número 12, vamos a ganar la copa"

Google Plus

(Foto: La Afición)

Luego de tomar ventaja en el marcador, Rayados terminó por verse alcanzado y el marcador finalmente está 1-1 ante Tigres en la Gran Final del Apertura 2017, en duelo celebrado en la cancha del Estadio Universitario.

Antonio Mohamed, timonel del conjunto de Monterrey, habló sobre lo sucedido en el cotejo que contó con una situación climatológica complicada, inclusive con aguanieve en algunos lapsos.

“Primero que nada fue un partido muy disputado y ahora se juega en nuestra casa, con nuestra gente, estoy seguro que nuestra gente va a ganar el partido. Invito a toda la afición de Monterrey desde hoy a hacer apoyo a los jugadores, contagiar al equipo y yo creo que con el jugador número 12, vamos a ganar la copa. Hago un llamado a mi afición para que sea una fiesta el domingo y que nos empujen a ganar el partido, ojalá que así sea”.

“Ahora depende de nosotros, definimos en casa, la estadística dice que no hemos perdido ningún partido. Vamos por lo máximo que es el campeonato. Si me hubiesen dicho en junio que tendría la Final en casa y que tenemos que ganar el último partido, lo compraba. No hay cosa más linda que depender de uno mismo, va a ser muy bueno pero todo está abierto, enfrentamos a un gran equipo, tienen muy buenos futbolistas”.

Finalmente el ‘Turco’ comentó sobre lo que fue pisar la cancha del ‘Volcán’: “El equipo se supo acomodar al partido, es difícil jugar de visitante, no jugamos como nosotros acostumbrados pero las finales a veces hay que jugarlas de otra manera. Ahora el domingo será totalmente diferente, en nuestra cancha, nuestro césped, ya conocemos mucho nuestro escenario. La sorteamos bien aquí pero bueno sigue abierta la serie”.

Para el encuentro definitivo, el gobierno de Nuevo León anunció que habrá señal abierta en su transmisión, por lo cual miles de familias regiomontanas podrán disfrutar de la Final en sus hogares.