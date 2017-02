Directiva y cuerpo médico de Xolos informan evolución de Yasser Corona

(Foto: VAVEL México)

Mediante su Director Deportivo, Ignacio Palou, y los médicos de los Xolos de Tijuana, Héctor Enciso y Carlos Rincón, atendieron a la prensa local sobre la evolución que ha tenido Yasser Corona en el hospital tras sufrir una conmoción cerebral y una fractura cervical.

El primero en hablar fue Palou, aclarando que los tres presentes miembros del club fronterizo darían un informe de lo sucedido- más no un parte médico- desde el término del partido de Copa.

"El parte médico lo dará el doctor Víctor Morales después de las primeras 24 horas de la operación; es cuándo tendremos un adelanto. Yasser está estable, está bien, y ya habló con nosotros, Jorgealberto (Hank) y Miguel (Herrera). Estamos todo el equipo muy al pendiente de él”.

Palou agregó que Yasser se encuentra de buen humor y acompañado de su familia, por lo cual pidió se respetara el tema de la privacidad; declarando que están seguros que habrá una evolución satisfactoria.

“Anda bromeando y de buen humor, también está consciente del proceso quirúrgico al que fue sometido al igual que su familia”.

El siguiente en hablar fue el doctor Enciso, quien fue recontando los acontecimientos desde el impacto inicial que sufrió Corona hasta los momentos posteriores tras salir de su operación.

“Durante el partido Yasser recibe un golpe en la parte posterior de la cabeza y eso le provoca que vaya en un estado de conmoción cerebral cuando cae a la cancha, sin algún reflejo que pueda evitar el impacto. Es ahí que viene la segunda lesión que es un traumatismo a la contusión medular a nivel cervical. Sufre una fractura a una de las vértebras cervicales y un disco que está debajo de esta vertebra, fue ahí el daño mayor. Se llegó a hacer los estudios que se parecieran pertinentes al momento y fue valorado por neurocirugía, traumatología y varios otros especialistas a la vez. Se determinó que lo mejor era que ingresara a cuidados intensivos y de ahí determinar cuál sería su mejor evolución".

“Como evolucionó muy bien y estuvo estable durante la noche, se programó una cirugía para retirar el disco lastimado y poner un material de fijación entre la vértebra lesionada que sustituye el disco para conservar el espacio. Toda la evolución ha sido muy satisfactoria, ha respondido bien a todo el manejo, y la cirugía fue sin complicaciones. Su evolución ha sido muy favorable sin contratiempos que retrasen su evolución. Va en un proceso que aún no podemos definir nada y que se evalúa cada hora y cada cierto tiempo donde puede haber una mejoría o no hay cambios”.

Por parte del Dr. Rincón, comentó sobre la importancia de haber reaccionado a tiempo en los primeros momentos tras el impacto en la cabeza.

“Aquí lo importante fue el manejo temprano y hospitalario. Regularmente en estos tipos de traumatismos se tiene la “hora dorada” que es la primera hora después del traumatismo que se pudo atender lo urgente en aproximadamente 40 minutos. Eso nos dio tiempo para poder esperar lo mejor. Yasser llegó estable al hospital, iba consciente desde que sube a la ambulancia y fue bromeando. Ha sido un manejo multidisciplinario: dos neurocirujanos, unos intensivistas, un traumatólogo ortopedista y nosotros dos".

Sobre el proceso de recuperación, los tres miembros del club no pudieron dar una respuesta precisa sobre el tema de la movilidad y el proceso de recuperación; aclarando que es un proceso.

“Hay diferentes formas de verlo. Tiene función en sus extremidades, ha tenido una recuperación parcial. No es total pero no es esperada a este tiempo, no se podría decir que es una recuperación, es un proceso que continúa. Tiene movilidad, está consciente y tranquilo y estable que es lo principal. Toda la evolución a partir de la cirugía, aún no han pasado las 24 horas. Ha evolucionado favorable hasta ahorita”.

Sobre el incidente, comentó Palou que nunca le había tocado vivir una experiencia como esta durante su carrera y agregó sobre la actitud de Yasser.

“En el tiempo que llevo en el futbol es muy difícil que se haya visto algo así porque siempre hay otro jugador que ayuda que la caída sea menos brusca. El ver la repetición es impactante. No tengo ningún antecedente así. Yo tuve a Yasser once años como jugador. Ha bromeado de todo, sobre como estuvo el golazo que hizo y si le pegó bien de tres dedos. Él es así de bromista, simpático y alegre. Es Yasser”.

Finalmente, el Dr. Enciso enfatizó que no pueden establecer un tiempo de recuperación basado en pasadas lesiones debido a que cada cuerpo responde diferente ante las distintas circunstancias.

“Ese tipo de lesiones no tiene una similar o igual a la otra. Cada una tiene sus características y particulares con cada cuerpo respondiendo de manera diferente. Es cuestión de esperar y seguir el manejo que ya tiene el grupo médico que lo está supervisando en el hospital. No podemos dar ahorita tiempos".