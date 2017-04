Milton Caraglio: "El enemigo más cruel que tenemos somos nosotros mismos"

(Foto: Club Tijuana)

Tras el entrenamiento matutino de los Xolos de Tijuana previo a iniciar su viaje que los llevará a Querétaro y a Chiapas para encarar los duelos de la doble jornada, el atacante Milton Caraglio platicó sobre la preparación del conjunto fronterizo.

Con tan pocos días para alistarse para el duelo contra Gallos, el delantero enfatizó que el objetivo del equipo es retomar la victoria tras una racha de cuatro partidos sin poder sumar de a tres puntos.

“Volver a ganar es lo que queremos. En estos poquitos días tratamos de arreglar los errores que venimos cometiendo y tratar de estar lo mejor posible para el partido contra Querétaro. Será duro, como todos los partidos que jugamos, pero el enemigo más cruel que tenemos somos nosotros mismos; tenemos que salir de esta racha de empates y volver a la victoria".

En cuanto a su análisis del porqué se le han complicado al conjunto canino poder sacar la victoria, el artillero argentino le dio mérito al trabajo de los rivales que han sabido cómo encarar el estilo de juego de Tijuana.

“Los rivales trabajan mucho en cómo jugarte, te analizan a cada jugador, y se vuelve difícil. Los partidos se vuelven trabados. El América vino a ver qué podía llevarse acá y lo logró: se llevó un punto muy valioso pero para nosotros un punto tiene un poco sabor.

“Contra América, nos marcaron muy bien. Sus centrales no se movieron del área y de su zona: siempre trataron de jugarnos a un dos contra uno. Por eso se vuelve difícil tener la pelota y por eso participé poco, no porque no quería jugar sino porque el rival te estudia y sabe cómo juegas”.

En cuanto al siguiente rival, el referente en la ofensiva de Xolos consideró que tendrán que pararse bien en la cancha y no dejar huecos para lo que considera un ataque peligroso.

“Es un equipo duro que tiene muy buena ofensiva desde mi perspectiva. Tenemos que tener cuidado, ser un equipo bien parado, saber que somos visitantes, inteligentes no regalar espacios y aprovechar las pelotas que nos queden para definir el partido”.

Comentando que el equipo buscará regresar a la frontera con los seis puntos de sus dos partidos, Caraglio finalizó asegurando que el equipo debe encontrar el balance ya que a pesar de ser la mejor ofensiva de la liga sufren en la parte baja como la tercera defensa más goleada.

“Tratamos de corregir los errores que cometemos en los partidos y tratar de que si vamos ganando 1-0 sea el resultado final, si se puede ganar por más goles bienvenido sea. Tenemos que volver a ser un equipo sólido los once jugadores porque los once defendemos todos tenemos que estar preparados para defender y atacar”.