México vs Rusia EN VIVO en tiempo real en Copa Confederaciones 2017 (0-0)

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del México vs Rusia en vivo, además de la más reciente información que surja desde la Arena Kazán.

México vs Rusia en vivo

Foto: http://populous.com

El inmueble que albergará el juego entre rusos y mexicanos será la Arena Kazán, que fue construido con la idea de ser parte esencial de la Universiada del 2013, ya que fue el principal inmueble de la justa juvenil, debido a que fue el inmueble de la inauguración y de la clausura de dicho evento.

El 1er encuentro que tuvo este estadio se dio en un juego de la liga del país local entre el local Rubin Kazán y el Lokomotiv de Moscú, en un duelo que quedaron empatados 1-1.

En el 2015 se instalaron 2 piscinas, ya que era necesario porque el país europeo iba a albergar el Mundial de Natación de ese año, pero luego fue desmantelado y actualmente es el inmueble oficial del cuadro del Rubin Kazán.

El estadio del partido México vs Rusia en vivo tiene un aforo para 45,379 asistentes y está situado cerca del río Kazanka de la ciudad de Kazán.

Después del juego ante Nueva Zelanda, el entrenador de la Selección Mexicana Juan Carlos Osorio confirmó que la rotación se hizo con la intención de darle descanso y frescura al conjunto nacional.

Atentos en el partido México vs Rusia a: Carlos Vela

Foto: http://www.larepublica.ec

Fue uno de los mejores jugadores en el debut de la selección azteca ante Portugal, ya que la mayoría de los ataques del cuadro tricolor empezaban por esa banda derecha, ya que se conectaban el volante Jonathan Dos Santos con el ex jugador del Arsenal.

El delantero de la Real Sociedad sabe que el juego de este sábado, será un juego muy importante, ya que se juegan el pase a semifinales y si hay combinaciones positivas para el cuadro tricolor, los de Juan Carlos Osorio pudieran quedar en 1er lugar de su grupo.

Atentos en el juego México vs Rusia a: Smolov

Foto: http://www.noticiasmvs.com

El delantero del combinado ruso fue factor en el triunfo en el debut de la selección europea ante Nueva Zelanda, pero apareció poco en la derrota de los rusos frente a Portugal. Smolov es un delantero que le gusta jugar con la velocidad del balón, no tiene la fortaleza y la altura de un Roman Pavlyuchenko o la picardía de Alan Dzagoev, pero tiene el instinto que necesita tener un goleador de área y ante las fallas que ha tenido la zaga mexicana, esto puede ser un factor para que el delantero ruso sea clave para las aspiraciones de los locales.

México vs Rusia antecedentes

Mexicanos y rusos se han enfrentado en 2 ocasiones en donde el cuadro europea ha salida en esos 2 enfrentamientos, el 1ro de ellos, se disputó en Febrero de 1992 (1-4) y el segundo cayo ante los europeos por un marcador menos abultado (2-0), por lo que el cuadro azteca querrá conseguir su 1ra victoria ante el cuadro ruso.

El conjunto ruso en sus últimos 5 compromisos ha sacado la victoria en 2 de ellos, ha empatado un par más y ha perdido 1 solo ante Portugal el pasado miércoles.

En los últimos 5 juegos que ha disputado el cuadro mexicano, los tricolores han obtenido 3 triunfos y 2 empates, teniendo 11 goles a favor y 5 en contra, números favorables para el técnico colombiano Juan Carlos Osorio.

El cuadro ruso se encuentra en aprietos, ya que pese a que llevan 3 puntos de 6 disponibles deben ganar ante el cuadro azteca, ya que el empate le daría el pase a lusos y a mexicanos a Semifinales y los rusos quedaría eliminados del torneo.

Copa Confederaciones en vivo

La Selección Mexicana jugo ante Nueva Zelanda con una notable falta de ritmo y adaptación, esto tras iniciar 8 jugadores distintos al del partido contra Portugal, incluyendo a Alfredo Talavera, quien fue clave para que el conjunto azteca sólo fuera perdiendo al entretiempo 1-0. Pero el ingreso de Héctor Herrera hizo que el cuadro mexicano recobrara la memoria futbolística y el buen manejo de balón mostrado en anteriores partidos y terminó por jugar una muy buena segunda parte, suficiente para sacar la victoria ante los oceánicos (2-1).

El cuadro mexicano no ha llenado las expectativas, pese a llevar 4 de 6 puntos disputados, tras empatar en su debut ante Portugal y ganarle a Nueva Zelanda, las formas no han sido las óptimas. Las constantes rotaciones hicieron efecto ante Nueva Zelanda a quien con dificultades México le ganó. Y una parte de la afición y de la prensa no está a gusto con la gestión del colombiano Juan Carlos Osorio, pese a tener solo 1 derrota en partido oficial.

El encuentro tendrá lugar en la Arena Kazán a partir de las 18: 00 horas local.