Haas F1 Team se va sin recompensa de Spa

Cada carrera la fiabilidad de Haas F1 Team va creciendo, sin embargo falta encontrar ese punto que les permita colarse entre los 10 primeros puestos de la parrilla.

Esteban Gutiérrez tuvo una buena actuación en el Gran Premio de Bélgica, largando desde la P18, luego de una penalización por un error de comunicación durante la FP3, el piloto mexicano fue remontando lugares hasta terminar en la P12, muy cerca de los anhelados puntos, que, hasta ahora, se le han negado en esta temporada 2016 de la Fórmula 1: “No era el resultado que esperábamos. Estuvimos peleando muy duro para entrar dentro de los 10 primeros y a pesar de eso no logramos quedar ahí. Creo que lo hicimos bien. El balance del coche se sentía bien y teníamos un ritmo razonable. Este es uno de los puntos que tenemos que mantener en las próximas carreras porque es lo que nos permitirá ser consistentes y nos ayudará a sacar lo máximo de nuestro coche. Me siento muy agradecido con el equipo. Hicieron un gran trabajo y tuvimos unas paradas en pits muy buenas. Perdimos algo de tiempo en el Safety Car antes de la bandera roja, pero así pasa algunas veces. Terminamos en la posición 12, así que no estoy completamente satisfecho, pero seguiremos empujando”, señaló el piloto con el número 21 sobre su VF-16.

Por su parte el compañero del regiomontano, el francés Romain Grosjean, tuvo que lidiar con algunos problemas en el sistema de recuperación de energía durante la carrera en el circuito de Spa Francorchaps. Además de que ambos pilotos vieron sus estrategias afectadas por la bandera roja que neutralizó la justa por algunos minutos: “Bueno, fue una muy buena salida y una muy buena primera vuelta. Desafortunadamente, yo no tuve ninguna velocidad de punto al principio de la carrera. Algo no estaba completamente bien. Tomó demasiado tiempo poder resolver eso. Mi última tanda no fue mala, recuperé un montón de tiempo sobre todo el mundo, pero el daño ya estaba hecho. Tuvimos una oportunidad de un buen final hoy. En el lado positivo, estoy mucho más contento con el auto de lo que había estado recientemente, así que por lo menos eso es bueno. Es simplemente una pena haber perdido la oportunidad de hacer un buen resultado”, comentó Grosjean que cruzó la meta en el treceavo lugar, un puesto por detrás de su coequipero.

La siguiente batalla será esta misma semana, del 2 al 4 de septiembre, por lo que los pilotos y el equipo deberán volar hasta Monza para la celebración del Gran Premio de Italia, donde con un poco de suerte, esperan terminar en la zona de puntos.