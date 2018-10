El NBA Draft Combine es un evento muy esperado todos los años con la intención de que los equipos valoren que jugadores escogerán para ser el futuro de sus respectivas franquicias, este año dicho evento se llevará a cabo en Chicago, Illinois del 16 al 20 de Mayo y tendrá a jugadores de altísimo nivel como lo son Marvin Bagley III, Tyus Battle, Grayson Allen, Trae Young, entre otros.

El periodista de Yahoo Sports, Shams Charania ha revelado la lista de 69 jugadores que participarán en el evento y cabe recalcar que hay tres nombres importantes que no estarán presentes en la cita. El primero de ellos es el novato estrella de la Universidad de Arizona, DeAndre Ayton quien no participara por decisión propia. El jugador de segundo año de Texas A&M, Robert Williams quien promedió 10.4 puntos y 9.2 rebotes en los 30 juegos que disputó esta temporada con los Aggies tampoco participará en el entrenamiento previo al draft de la NBA. El último pero no menos importante es el hermano de en medio de la familia Ball, LiAngelo Ball quien no fue invitado al evento pero si tendrá entrenamientos privados con diferentes equipos previo al Draft que se celebrará el 21 de Junio. Ball jugó el último año con el Prienai Vytautas de Lituania y fue el líder anotador de la LKL (Liga Profesional de Lituania) promediando 15.7 puntos por juego.

A continuación les presentaremos la lista completa de los jugadores que estarán en el NBA Draft Combine 2018 en donde podemos ver que hay talento suficiente para abastecer la NBA por muchos año más.



Grayson Allen - Kostas Antetokounmpo

Udoka Azubuike - Marvin Bagley III

Mohamed Bamba - Jaylen Barford

Keita Bates-Diop - Tyus Battle

Brian Bowen II - Mikal Bridges

Miles Bridges - Bruce Brown Jr.

Troy Brown Jr. - Jalen Brunson

Tony Carr - Jevon Carter

Wendell Carter - Hamidou Diallo

Donte DiVincenzo - Trevon Duval

Jacob Evans - Bruno Fernando

Melvin Frazier Jr. - Shai Gilgeous-Alexander

Devonte Graham - Devon Hall

Jaylen Hands - Kevin Hervey

Aaron Holiday - Kevin Huerter

Chandler Hutchison - Jaren Jackson Jr.

Justin Jackson - Alize Johnson

George King - Kevin Knox

Sagaba Konate - Caleb Martin

Cody Martin - Yante Maten

Brandon McCoy - De’Anthony Melton

Chimezie Metu - Shake Milton

Sviatoslav Mykhailiuk - Malik Newman

Josh Okogie - Jontay Porter

Michael Porter Jr. - Billy Preston

Jerome Robinson - Mitchell Robinson

Collin Sexton - Landry Shamet

Anfernee Simons - Zhaire Smith

Omari Spellman - Khyri Thomas

Gary Trent Jr. - Allonzo Trier

Jarred Vanderbilt - Moritz Wagner

Lonnie Walker - PJ Washington

Austin Wiley - Kris Wilkes

Kenrich Williams - Trae Young