Jordan llegará a Dallas

Tras traspasar unos días antes a Austin Rivers por el Pívot polaco, Marcin Gortat, se veía venir el final de una era en Los Ángeles Clippers ya que el equipo, que está renovando su roster, no necesitaría más de los servicios de una de sus estrellas más veteranas, DeAndre Jordan, que al darse cuenta de esto, decidió entrar a la agencia libre para buscar un nuevo equipo. Jordan, quien fue seleccionado por el equipo angelino en la segunda ronda del NBA Draft 2008 proveniente de Texas A&M, a lo largo de su carrera en los Clippers, promedió 9.4 puntos y 10.7 rebotes por partido. Jordan fue dos veces líder en rebotes en la NBA, votado como All Star en el 2017 y medallista olímpico de oro con el equipo nacional de los Estados Unidos en Rio 2016.

El Pívot, quien decidió no ejercer su opción de jugador, se convirtió en agente libre y hoy, se ha confirmado que ya está en negociaciones para jugar la siguiente temporada representando a los Dallas Mavericks. Jordan tuvo la oportunidad en el 2015 de cambiar de aires y justamente el equipo Texano iba a ser su decisión final antes de que decidiera quedarse con los Clippers. Tres años después, parece que la segunda vez será la vencida para DeAndre.

Los Mavericks están en proceso de reconstrucción y tras terminar la temporada pasada con un récord de 24-58, su oficina general hizo un gran trabajo al poner juntos a dos estrellas en el equipo, como es el caso de Dennis Smith Jr. y del recién drafteado, Luka Doncic. También cabe recalcar que el aleman Dirk Nowitzki quien sólo jugó 54 partidos en el último año, volverá para disputar su temporada número 21 en la NBA, todas defendiendo la playera de los Mavericks. El equipo dirigido por Rick Carlisle cuenta con jugadores como Wesley Matthews y Harrison Barnes quienes son capaces de traer buena energía al equipo en ambos lados de la duela así como los otros novatos recién seleccionados del draft tal como lo son Kostas Antetokounmpo y Raymond Spalding por lo que se espera que esta siguiente temporada sea el regreso de los Dallas Mavericks a las zonas de playoff de la conferencia oeste.