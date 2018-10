Zarazua cae en Flushing Meadows

La raquetista azteca formó parte del cuadro de calificación en el Abierto de los Estados Unidos y de esa manera, participó en el tercer Grand Slam de su joven carrera tenistica.

En un día lleno de actividades en el Billie Jean King Center de Nueva York, la tenista Renata Zarazua, fue derrotada en la primera ronda de la qualy en el US Open a manos de la jugadora de Israel, Julia Glushko, en tres duros sets por parciales de 6-4 1-6 4-6 en un partido que duró más de dos horas. La jugadora nacida en la Ciudad de México dio un partido muy bueno pero al final fue víctima de sus propios errores y tras tener seis dobles faltas y seis errores no forzados, fue eliminada del US Open.

Hace unos meses la tenista mexicana fue seleccionada como parte de 29 jugadores de 20 países para recibir una beca de 12,500 dólares por haber alcanzado el ranking más alto en su región, esta beca internacional fue otorgada y financiada por el Donde de Desarrollo del Grand Slam. Zarazua ha tenido buenos resultados este año en donde alcanzó su clasificación en la WTA más alta de su carrera, posicionándose como #186 mundial el pasado mes de junio.

Cabe destacar que la jugadora de veinte años también participó en los eventos clasificatorios de Roland Garros y Wimbledon esta temporada y a pesar de no lograr ganar ningún partido en dichos eventos, se puede decir que este 2018 ha sido su mejor año como profesional al haber llegado a instancias finales en los eventos ITF de $25,000 dólares.

Actualmente, Zarazua es la tenista mexicana número uno profesionalmente con un ranking de 228 WTA y es la máxima exponente azteca en el tennis mundial. Después de ella se encuentran Victoria Rodríguez, Ana Sofia Sánchez, Marcela Zacarías y Giuliana Olmos en la clasificación mexicana, quienes también van subiendo posiciones significativamente también en el ranking.