LeBron James rompe el récord y se convierte en el máximo anotador de la NBA

En noche especial para LeBron James, este logró romper el récord impuesto por Kareem Abdul-Jabbar y convertirse en el máximo anotador en la historia de la NBA.

Con gran actuación frente a los Oklahoma City Thunder en la Crypto.com Arena, LeBron consiguió los 36 puntos que le faltaban para romper el récord y ser el nuevo máximo anotador de la liga. Llegando a 38,390 puntos, LeBron James superó los 38,387 puntos de Kareem Abdul-Jabbar y es el nuevo máximo anotador de la NBA.

Fue en el tercer cuarto, cuando LeBron realizó un "Fade-away" con el que consiguió romper el récord y convertirse en el máximo anotador de la liga. Pocos segundos después, los Lakers pidieron un tiempo fuera para que la Crypto.com Arena se rindiera en aplausos a “The King” y sus compañeros como rivales lo felicitaban por hacer historia en la NBA. Los gritos de ¡MVP! no se hicieron esperar.

La NBA paro totalmente el juego para homenajear a LeBron James con palaras de Adam Silver, el comisionado de la NBA, y Kareem Abdul-Jabbar dándole un balón a LeBron para que este sea el nuevo máximo anotador de la liga. LeBron terminó el juego contra el Thunder con 38 puntos, 2 asistencias y 7 rebotes, no obstante, pese a esto los Los Ángeles Lakers no pudieron conseguir la victoria y terminaron cayendo por marcador de 130-133. The King logra romper el récord de Kareem con 150 juegos menos y se estima que este llegará a los 40 mil puntos antes del retiro.

Lista de máximos anotadores

La tabla de máximos anotadores de la NBA queda de la siguiente forma:

LeBron James con 38,390* puntos

Karl Malone con 36,928 puntos

Kobe Bryant con 33,643 puntos

Michael Jordan con 32,292 puntos

Dirk Nowitzki con 31,560 puntos

Wilt Chamberlain con 31,419 puntos

Shaquille O’Neal con 28,596 puntos

Carmelo Anthony con 28,289 puntos

Moses Malone con 27,409 puntos

Ahora, el objetivo de LeBron es seguir peleando por meter al equipo angelino al Play-In de la Conferencia Oeste. Los Lakers se ubican en la décimo tercera posición de la Conferencia Oeste a 2 victorias de los puestos del Play-In. The LakeShow no tendrá la tarea fácil, puesto que la pelea por un lugar en los playoffs está muy pareja con el Thunder, Jazz y Trail Blazers peleando todos sus juegos a muerte.

