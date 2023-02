Capitanes se impone a South Bay Lakers en la CDMX y acaricia los Playoffs de la NBA G-League

La Arena Ciudad de México recibió uno de los duelos más esperados por los fanáticos del baloncesto de este país, los South Bay Lakers se median a los Capitanes de la Ciudad de México en duelo entre el tercer y cuarto lugar de la Conferencia Oeste y uno crucial para las aspiraciones de clasificar de cada equipo.

El juego arrancó con los Capitanes dominando el juego desde el perímetro con Orlando Méndez y Justin Minaya muy finos. Fue entonces que los Lakers se metieron en la pelea pero la buena ofensiva de los locales no permitía que los de South Bay se acercaran y era así como los Capitanes se quedaban con el primer cuarto con ventaja de 8 puntos. El segundo cuarto mantendría una tónica muy similar a la del primero, pero los Lakers empezaban a presionar con buenos encestes de Shaquille Harrison y Jay Huff, no obstante, Alfonzo McKinnie y Caio Pacheco, viniendo desde la banca, no permitían que los visitantes pudieran tomar el liderato. Los Lakers no lograban conectar muy bien en la duela y nos íbamos al descanso con marcador parcial de 61 a 56.

Foto: Capitanes

Luego del descanso, los dirigidos por Ramón Díaz tendrían su peor cuarto del partido permitiendo que el juego perimetral de los Lakers los superará en los últimos minutos del cuarto, haciendo que los de South Bay se fueran al frente por 4 puntos y cayeran muchas anotaciones de Shaquille Harrison y Devin Cannady. Ya en el último periodo, los Capitanes retomaron el control del juego con su fuerte presión en la pintura y un gran momento de Rigoberto Mendoza y Gary Clark. Quedando menos de dos minutos, los Capitanes le daban la vuelta al juego y lograron separarse para hacerse de la victoria. El juego terminaría con marcador de 113 a 109 en favor de los de la Ciudad de México.

Los jugadores del partido fueron Mason Jones con 21 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias y Justin Minaya con 21 puntos, 3 rebotes y 1 asistencia. Buen juego para los mexicanos, Orlando Mendez logró 75% de eficiencia desde la línea de 3 para sumar 9 puntos, por su parte, Gael Bonilla consiguió 2 puntos y 5 rebotes.

¡Próximos rivales!

Con esta victoria el equipo mexicano se metió en el segundo puesto de la Conferencia Oeste a 1 victoria de rebasar a los Stockton Kings, quienes son los líderes. Los Capitanes saldrán de gira para afrontar 5 juegos de visita donde se medirán al Lakeland Magic, Memphis Hustle, Iowa Wolves y Sioux Fall Skyforce con el objetivo de empezar a asegurar su boleto a los playoffs de la NBA G-League.