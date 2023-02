Traspasos de Los Angeles Clippers | NBA

El jueves pasado se dieron 15 movimientos de traspasos entre varios equipos y Los Angeles Clippers fueron uno de ellos. La franquicia angelina aspira a ganar el campeonato de la NBA, sus dos estrellas Kawhi Leonard y Paul George por primera vez están sanos, sin embargo el quinteto titular no tuvo el rendimiento esperado por lo que la dirección del equipo optó por aprovechar las últimas horas del mercado de traspasos.

El primer movimiento de los LA Clippers fue adquirir a Eric Gordon de los Houston Rockets y al base de segundo año de los Denver Nuggets Bones Hyland, intercambiaron a John Wall a los Houston Rockets y a Luke Kennard a Memphis Grizzlies.

Eric Gordon regresa a los Clippers, fue drafteado en el puesto 7 del 2008 por el equipo angelino y se espera que pueda apoyar a la defensa del equipo y también es un gran tirador de 3 puntos. Bones Hyland es un base joven que los Denver Nuggets le veían mucho potencial podría ser un gran robo ya que los pocos minutos que ha jugado se le han visto buenos números.

El segundo movimiento de la franquicia angelina fue la incorporación del centro Mason Plumlee proveniente de los Charlotte Hornets a cambio del base Reggie Jackson. Con está adquisición los Clippers refuerzan la pintura y tienen un excelente cambio para Ivica Zubac, Plumlee está temporada promedia 12.2 puntos, 9.7 rebotes y 3.7 asistencias por partido.

La franquicia angelina se despidió de Reggie Jackson y Luke Kennard con unos videos en sus cuentas oficiales, ambos jugadores estuvieron cerca de 3 años en el equipo y eran muy queridos por los fanáticos del equipo. Los LA Clippers les agradecieron todo ese tiempo y les deseó mucho éxito en sus carreras.

Los nuevos jugadores de Los Angeles Clippers ya se encuentran con el equipo, varios especulan que puedan estar disponibles para jugar el 14 de febrero en el partido contra Golden State Warriors y se sabe que todos pasaron sus pruebas físicas.

