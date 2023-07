Previa GP de Austria 2023: Importante fin de semana para Checo y Verstappen

Después de una mala clasificación de Checo Pérez por cuarta ocasión consecutiva, el mexicano tendrá que salir a remontar al largar en la posición 15 para la carrera principal del Gran Premio de Austria de la Fórmula 1, donde Max Verstappen volvió a ganar la pole y aquí te traemos todos los pormenores.

GP de Austria 2023: conoce el circuito

El Red Bull Ring será donde se realice la novena carrera de la temporada 2023 de la Fórmula 1, esta será la edición 36 en que se desarrolle este Gran Premio. El circuito cuenta con una longitud de 4.318 kilómetros, además de 10 curvas y 3 zonas de DRS, este fue inaugurado en 1970. Para esta carrera, se realizarán 71 vueltas para definir al ganador del Gran Premio de Austria.

El último ganador del Gran Premio de Austria fue Charles Leclerc con un tiempo de 1:24:24.312 en la temporada pasada, al piloto de Ferrari lo acompañaron Max Verstappen de Red Bull y Lewis Hamilton de Mercedes.

Foto: F1

Parrilla de salida para el GP de Austria

Durante la clasificación no tuvimos muchas sorpresas, solo la bandera roja generada por un trompo de Valterri Bottas y las salidas tempranas de George Russell y Sergio “Checo” Pérez por exceder los límites de la pista. El primer lugar no tuvo sorpresa alguna con Max Verstappen como líder para partir el domingo, seguido de Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr. Continúa la racha de Max Verstappen, este logró una Pole Position más y buscará hacerse de la victoria en este año pero no lo tendrá nada fácil con el campeón del año pasado, Charles Lecler, pisándole los talones junto con su compañero Carlos Sainz Jr.

Así quedó definida la parrilla de salida para el día de mañana en el Red Bull Ring:

Foto: F1

¿Qué pasó en la clasificación?

Daba inicio la clasificación en Austria y muchos pilotos se quejaban de los límites de la pista. Apenas a los pocos minutos, teníamos bandera roja luego de que Valtteri Bottas perdiera el control de su monoplaza y quedara varado. Sin embargo, el piloto de Alfa Romeo podía continuar al no tener ningún daño sobre su vehículo. En la Q1 se iban Guanyu Zhou, Kevin Magnussen, Nick De Vries, Yuki Tsunoda y Logan Sargeant. Para la Q2 la pista se sentía más cómoda para los pilotos y estos empezaban a mostrar mejores tiempos, sin embargo, los límites de la pista eran un tema para George Russell y Sergio “Checo” Pérez y estos no marcaban tiempos al considerarse que se habían salido de la pista y su tiempo no contabilizaba. Al final de la Q2, George Russell, Sergio Pérez, Esteban Ocon, Oscar Piastri y Valterri Bottas se quedaban fuera.

Para la Q3 no hubo grandes sorpresas, solo que Fernando Alonso no se mostró cómodo y cayó hasta la séptima posición. Lando Norris sigue mostrando mejoría y arrancará cuarto el domingo, buen trabajo de McLaren en esta etapa del campeonato.

F1: ¿A qué hora inicia la carrera?

El Gran Premio de Austria se realizará el domingo 2 de julio con los siguientes horarios en diferentes países:

7 horas en México

9 horas en Estados Unidos (ET)

8 horas en Ecuador, Colombia y Perú

9 horas en Bolivia y Venezuela

10 horas en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay.

14 horas en España

¿Quién es el favorito para ganar la carrera?

El favorito para esta carrera es Max Verstappen quién ha dominado en las últimas carreras separándose de Sergio “Checo” Pérez y Fernando Alonso como sus máximos perseguidores. Pero habrá de seguir de cerca a ambos pilotos del equipo Red Bull, ya que querrán dar lo mejor en este Gran Premio de su escudería. No te pierdas el Gran Premio de Canadá a través de la señal de VAVEL.