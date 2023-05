Previa GP de Miami 2023: Checo Pérez consigue la Pole Position

La temporada de la Fórmula 1 hace escala por primera vez en América con el Gran Premio de Miami, resaltando que Checo Pérez se quedó con la pole y aspira a lo más alto en la carrera principal de este domingo.

El Circuito

El Circuito Internacional de Miami será donde se realice la quinta carrera de la temporada 2023 de la Fórmula 1, esta será la 2° edición en que se desarrolle este Gran Premio. El circuito cuenta con una longitud de 5.41 kilómetros, además de 19 curvas y 3 zonas de DRS, este fue inaugurado en 2022. Para esta carrera, se realizarán 57 vueltas para definir al ganador del Gran Premio de Miami.

Foto: F1

El último y único ganador del Gran Premio de Miami fue Max Verstappen con un tiempo de 1:34:24.258 en la temporada pasada, al piloto de Red Bull lo acompañaron Charles Lecler y Carlos Sainz Jr. del equipo Ferrari en el podio.

¿Cómo partimos mañana?

Durante la clasificación tuvimos la gran sorpresa de que Sergio “Checo” Pérez consiguió la Pole Position por tercera vez en la historia con un tiempo de 1:26.841, seguido de Fernando Alonso y Carlos Sainz Jr. Otra sorpresa vino con la salida de Charles Leclerc de la pista, haciendo que la clasificación terminará abruptamente. Max Verstappen y Valterri Bottas no pudieron poner tiempo en la Q3 y estos partirán en noveno y décimo puesto. Otras sorpresas derivadas del mismo accidente fue que Kevin Magnussen del equipo Haas partirá en cuarto y Pierre Gasly de Alpine en quinto. George Russell saldrá sexto, seguido de Charles Leclerc, quién pese al accidente logró un tiempo bueno para salir en séptimo. Esteban Ocon partirá octavo para cerrar el Top 10 en Miami.

Así quedó definida la parrilla de salida para el día de mañana en el Circuito Internacional de Miami:

Foto: F1

¿Qué pasó en la clasificación?

Daba inicio la clasificación en Miami y los fuertes vientos de Florida se hacían presentes,complicando la carrera de todos los pilotos. La sorpresa llegaba cuando ambos pilotos de McLaren se quedaban fuera en la Q1, así como Lance Stroll de Aston Martín, los otros pilotos que terminaban fuera eran Yuki Tsunoda y Logan Sargeant. Los estragos continuaron en el Circuito de Miami y en la Q2 fue Lewis Hamilton quién se quedó fuera, junto con Alex Albon, Nick de Vries, Nico Hulkenberg y Guanyu Zhou. Los fuertes vientos de Florida lograron alcanzar los 18 km/h, arrancaba la Q3 y Max Verstappen se veía inseguro en su monoplaza al patinarse en las primeras curvas. Lo mismo sucedía con Charles Leclerc, quién se seguía en la curva 17 y afectaba su tiempo. En el segundo intento de Charles Leclerc se salía de la pista y forzaba la bandera roja otorgándole la Pole Position a Sergio “Checo” Pérez.

¿A qué hora inicia la carrera?

El Gran Premio de Miami se realizará el domingo 8 de mayo con los siguientes horarios en diferentes países:

13:30 horas en México

15:30 horas en Estados Unidos (ET)

14:30 horas en Ecuador, Colombia y Perú

15:30 horas en Bolivia y Venezuela

16:30 horas en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay.

20:30 horas en España

¿Favorito?

El favorito para esta carrera es Sergio “Checo” Pérez, quién mostró un mejor nivel en las prácticas y al ser un circuito relativamente nuevo, podría ser lo que ponga al mexicano con altas posibilidades de ser el ganador. No obstante, podemos ver una gran pelea con Fernando Alonso y Carlos Sainz Jr., quienes tratarán de hacerse de la victoria por primera vez en este circuito y en la temporada. No podemos olvidar a Max Verstappen y Charles Leclerc, que partirán noveno y séptimo, por lo que buscarán presionar desde atrás para meterse entre los mejores. No te pierdas el Gran Premio de Miami a través de la señal de VAVEL.