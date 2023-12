Otra derrota de visitante para los Clippers

En el Chase Center, los Clippers pierden 120 a 114 contra Golden State Warriors el lunes por la noche. Con esta derrota los angelinos se encuentran un pie fuera de los playoffs y deberán de cambiar varios aspectos si quieren entrar directo.

Golden State Warriors

Los Golden State Warriors llegaban al encuentro con 8 victorias y 10 derrotas que los dejaba en la décima primera posición de la conferencia oeste. Empezaron muy mal la temporada 2023-2024 y eran superados por los LA Clippers. Durante el verano, el equipo de Golden State Warriors se reforzó con el base Chris Paul, por lo que está temporada tiene una de las mejores plantillas de la liga y buscan ser los campeones.

Los Angeles Clippers eran el décimo mejor equipo de la conferencia oeste y lo obtuvieron por conseguir 8 juegos ganados y 9 perdidos. Para este partido tenían una baja muy importante, P.J. Tucker no jugarían, por lo que la estrella Paul George debía liderar al equipo para conseguir la victoria. LA quería dar la sorpresa en el juego y poder asegurar la victoria de visitante.

Empezaba el juego, Warriors rápidamente atacaba la pintura y se ponía adelante en el primer minuto del partido. Sin embargo, LA no se dejaría perder y con una corrida de 10 a 2 puntos obligaban a Warriors a pedir un tiempo fuera. Regresando, ambos equipos jugaban muy parejo y no permitían que el marcador subiera. Al final del primer cuarto, los angelinos tomaban ventaja de 6 puntos, hay que destacar los 6 puntos de Paul George y 7 puntos de Norman Powell para LA. Se notaba que era un partido muy diferente a uno de la temporada regular, había defensas muy fuertes que no hacían fácil poder anotar y se sentía una tensión en el juego muy fuerte.

En el segundo cuarto, el juego continuaba cerrado y a pesar de que los angelinos llevaban la ventaja, Timberwolves no se alejaba de ellos y seguían peleando. Faltando tres minutos del cuarto, Warriors se acercaba a un punto de los angelinos y obligaban al entrenador de LA, Tyronn Lue a pedir un tiempo fuera. Regresando al juego, Warriors tomó una pequeña ventaja y al medio tiempo se iban 2 puntos arriba. Para la primera mitad, Warriors se preocupaban por el número de faltas que varios jugadores tenían.

Regresando del descanso, el partido mantenía la intensidad y ningún equipo se llevaba la ventaja. En el minuto 7, el encuentro se empató nuevamente y todo indicaba que se definiría en el último cuarto el partido. Los Ángeles tomaron el control del juego en el tercer cuarto y se iban a la parte final con ventaja de 6 puntos.

Última parte, el juego estaba muy cerrado y ninguno de los equipos cedía. Stephen Curry cargó a su equipo, liderando la ofensiva con puntos y asistencias. Faltando 4 minutos, Warriors se ponía 4 puntos arriba y los Clippers pedían un tiempo fuera para poder ordenar la defensiva. A pesar de los intentos de LA por recuperar el marcador, no lo conseguían y terminaban perdiendo 120 a 114.

Próximos Partidos y jugadores destacados

Golden State Warriors obtiene la victoria y volverán a jugar contra los LA Clippers el sábado 2 de diciembre en la crypto.com Arena. Después del partido de hoy, ambos equipos mantienen sus posiciones.

Hay que destacar al jugador de LA, Kawhi Leonard que realizó 24 puntos, 2 asistencias y 7 rebotes. También fue un buen juego para el base de los Warriors Stephen Curry que con 33 minutos jugados consiguió 26 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias.