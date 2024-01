Ya tenemos los ganadores de esta edición del Royal Rumble, Bayley tiene una lucha confirmada ante Rhea Ripley o Iyo Sky, su compañera en Damage CTRL, aún eso es un misterio.

Pero el que ya tomó su decisión fue Cody Rhodes, la pesadilla americana terminará su historia en la vitrina de los inmorales, enfrentando en un segundo capítulo a Roman Reings.

Cody se ganó su oportunidad, por segundo año consecutivo.

Iniciamos con una lucha intensa, con más regresos en este combate. Naomi volvió a WWE, después de andar como independiente. Bayley fue la tercera en entrar al Royal.

Aunque no tuvo la ayuda de Damage CTRL, siendo eliminadas Auska y Kari Sane.

Pero Bayley que fue posicionada como una de las favoritas para ganar, aguantó pese a los ataques de Nia Jax, Becky Linch, Liv Morgan, Bianca Belair y Jade Cargill.

Quedando con Liv y Jade en la recta final, aprovechando el momento de la eliminación de Morgan a Cargill. Bayley eliminó a Liv y se convirtió en la ganadora del Royal Rumble 2024.

Así es Cody Rhodes ganó el Royal Rumble por segundo año consecutivo, la historia sigue en pie para ir a Wrestlemania, poder enfrentar a Roman Reings.

Cody entró a la batalla con el número 15. Siendo un campo de guerra para la pesadilla americana.

Rhodes tenía una misión, pese ser el objetivo de varios como de nuevos talentos que llegaron a sorprender como Bron Breakker, tuvo una buena racha de eliminaciones, otros viejos conocidos como el general del ring Guhnter, Damián Priest, Drew Mcintyre, un Sami Zyan que volvía y CM Punk ilusionado en ser el evento estelar.

Llegando la recta final, después del número 30, se convirtió en lucha de todos contra todos, sin alianzas. Todos querían llegar a la vitrina de los inmortales. Drew dominó la primera parte de esta etapa final del combate, Zyan eliminó al señor dinero en el banco, Priest. Poco le duró el gusto que Sami se iba para fuera del ring .

McIntyre se quedó como el último hombre en pie, lastimando a Punk, pero el de Chicago se ponía las pilas y eliminaba a Drew.

Ghunter también se iba eliminando. Quedándose CM Punk y Cody Rhodes.

Batalla de gladiadores, intercambiándose golpes, sus mejores movimientos se hacían presentes. El público estaba dividido, los campeones Roman Reings y Seth Rollins viendo el combate.

En el último momento, cuando parecía que Punk iba a ganar, Cody tomó la delantera y llevaba a CM Punk afuera del ring, siendo la pesadilla americana el triunfador de la noche.

Finalizando el evento con Cody señalando el letrero de Wrestlemania 40, que se celebrará en Filadelfia. Aparte dándole el mensaje a Roman, que iba por el nuevamente.

Cody Rhodes y Bayley serán el evento estelar de Wrestlemania, con la oportunidad de retar a cualquier campeona y campeón.

DO THE WORK.

FINISH THE STORY.@CodyRhodes just won the Men's #RoyalRumble Match for the second year in a row! The American Nightmare has his sights set on @WWERomanReigns as the Road to #WrestleMania is underway! pic.twitter.com/RkHT2oAsLT