La pesadilla americana, Cody Rhodes no podrá terminar su historia en el capítulo 2 ante Roman Reings, en el evento más importante del año de la WWE, Wrestlemania.

Debido a que The Rock ha vuelto a la empresa, para retar al jefe tribal. Los usuarios en redes sociales no les gustó la llegada de Dwayne Johnson, para interferir en los planes de la cara de la compañía y que Cody no pueda terminar con su historia.

Lo que indica una posible llegada a la lucha por el campeonato de Seth Rollins. Después del careo de la noche del 2 de febrero en Smackdown. La decesión de Rhodes sea anunciada el lunes en Raw, para retar a Seth.

Así es Rocky ha vuelto y todo apuesta a la lucha de ensueño para los fans, el ver el que fue la cara por décadas atrás contra el que se convertiría en leyenda.

Cody Rhodes presentó a The Rock, dejando en claro que vendrá por ese campeonato de Roman pronto. Después de una charla corta, Dwayne le agradeció a Rhodes ese apoyo. Dos generaciones diferentes, estilos únicos y campeones en su momento. Aunque la gente en la arena lo disfrutó, no todo fue felicidad, terminando en un careo importante.

Así es amigos tendremos Roman Reings vs The Rock por el campeonato más importante de la WWE en Wrestlemania, desde la ciudad de Filadelfia.

Esto no quitará que Cody Rhodes pierda su lucha estelar en una de las 2 noches de Wrestlemania, igual que Bailey va tener su lucha ante Io Sky. El combate entre hermanos de la misma sangre, será en pre al evento final de dicha velada.

