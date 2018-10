Bruno de Carvalho quer voto de confiança dos sócios do Sporting

Numa conferência de imprensa de 15 minutos sem direito a perguntas, Bruno de Carvalho anunciou a marcação de uma Assembleia-Geral Extraordinária para o próximo mês de janeiro a fim de atestar a opinião dos sócios do Sporting sobre o mandato até agora exercido pela sua equipa directiva, e do qual resulta, até ao momento, o cumprimento de 100 das 120 propostas do seu programa de candidatura.

«Aceitaremos qual for o resultado da vontade dos sócios e retiraremos as devidas ilações. Só assim teremos o destino clarificado, por parte daqueles a quem compete decidir o destino do clube», comunicou o Presidente leonino, lançando depois vários avisos para o exterior e para o interior do clube de Alvalade.

Bruno de Carvalho voltou a afirmar que aos atletas que não dignificam o clube será indicada a porta de saída, e anunciou ainda que os reforços para Marco Silva em janeiro virão todos...da formação.

Frases fortes de Bruno de Carvalho

«Iremos perder os [atletas] que não estiverem comprometidos com o clube».

«Temos, de uma vez por todas, de deixar de acreditar em boatos ou notícias maldosas, notícias encomendadas por fontes externas e infelizmente, também internas».

«[Os reforços] que o nosso treinador terá à sua disposição são Podence, Gelson, Francisco Geraldes, Iuri Medeiros, Tobias Figueiredo, Chaby, Wallyson, Dramé, Slavchev, Ryan Gauld, Rabia, Sacko, André Geraldes e outros...»