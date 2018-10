'Abonos de Família' do FC Porto juntos no Internacional

Nunca é de mais relembrar os 54 Milhões € que estes dois jogadores (que naqueles tempos eram grandes promessas) fizeram render ao FC Porto. O argentino saíu para o Lyon por 24 Milhões €, enquanto que Anderson ingressou no Man Utd por uma verba de 30 Milhões €.

Os dois jogadores vão agora voltar a partilhar o mesmo balneário, no Internacional de Porto Alegre. Anderson já assinou no início do mês de Fevereiro, e até já fez alguns minutos pela nova equipa. Tem contrato válido por 4 temporadas.

Já o ponta de lança Lisandro López, que recentemente se desvinculou do Al-Gharafa, do Qatar, recebeu uma proposta aliciante para representar a formação de Porto Alegre, e não recusou, sendo que se avança que irá assinar contrato por 2 temporadas.

O Internacional tem vindo a reforçar-se bastante bem, sendo que já garantiu as contratações de Réver (ex- Atl. Mineiro), Nilton (ex-Cruzeiro) e Vitinho (ex-CSKA).