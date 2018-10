Stoke City resgata holandês Ibrahim Afellay a custo zero

O extremo holandês Ibrahim Afellay tem nova oportunidade de relançar a sua estagnada carreira; o jogador de 29 anos viu o seu vínculo contratual com o Barcelona terminar e, com ele termina também o rodízio de empréstimos a que continuaria a estar condenado. Depois de empréstimos a Schalke 04 e Olympiakos, Afellay assinou pelo Stoke City a título definitivo e tentará provar o seu valor na competitiva Premier League.

Afellay viveu o seu período de glória ao serviço do clube do coração, que o viu crescer para o futebol profissional: o PSV. Mas depois de oito temporadas no clube e de seis épocas de grande calibre (onde ganhou e sedimentou o estatuto de estrela da companhia de Eindhoven), o extremo tecnicista perdeu gás ao assinar pelo Barcelona, em 2010/2011. Sem espaço no plantel e à mercê da pressão de atingir a titularidade nos «blaugrana», Afellay baqueou.

A escassa utilização levou o jogador a rumar ao Schalke 04 e ao Olympiakos - no clube grego sagrou-se campeão nacional, actuando por 27 vezes e assinando 5 golos, reavivando o talento entretanto sumido. No Stoke, nos palcos estrelados de Inglaterra, terá a oportunidade de abraçar um novo projecto estável num clube que tentará fazer de si um craque titular munido da confiança para fazer a diferença.