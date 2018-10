Benfica apresenta nova contratação: Franco Cervi já fala à Benfica

O Benfica ganhou a corrida ao rival Sporting pela contratação do jovem jogador argentino, Franco Cervi. Luís Filipe Vieira terá de pagar um valor a rondar os 4,6 milhões de euros ao Rosario Central por 90% do passe do jogador. Luciano Cefarrati, vice-presidente do Rosario Central, esclareceu ontem os pormenores da transferência. «O Benfica terá de pagar em três prestações. Uma até final deste ano, outra em Fevereiro de 2016 e outra em Junho», assegurou Cefarrati. O vice-presidente do emblema argentino acrescentou que caso o Benfica queira antecipar a transferência do jogador para Janeiro, tal cenário terá de ser analisado, salientando que a ideia é respeitar o acordo que tem inicio em Julho de 2016.

O recente reforço do bicampeão nacional já falou publicamente sobre a sua transferência. «Todos os jogadores sonham em jogar na Europa. Tenho a possibilidade de o fazer no Benfica, um clube que abre muitas portas» afirmou o extremo contratado ao Rosario Central. Sentado entre dois vice-presidentes do clube de Rosario, Cervi fez questão de exteriorizar a sua felicidade relativamente a esta nova etapa. «Esta transferência é algo muito importante para mim e para o Rosario Central. Jogo no clube desde os seis anos e sempre sonhei com a equipa principal. Foi tudo muito rápido e é muito gratificante a forma como amadureci no clube e agora posso ajudá-lo economicamente», asseverou o jogador em conferência de imprensa.

Recuperar o quanto antes

Como é sabido, existe a possibilidade de o extremo argentino rumar a Portugal já em Janeiro, mediante compensação financeira. Contudo, o jogador garantiu estar completamente focado na sua atual equipa. Para já, Franco Cervi está de olhos postos no Rosario e na sua recuperação. O esquerdino deseja recuperar da lesão muscular contraida na passada semana que o afastou do dérbi de Rosário com o Newell's Old Boys.

O Benfica não esquece Di Maria, o outro esquerdino argentino que também contratado ao Rosario Central, deixou a Luz ao final de três épocas rumo ao Real Madrid. A SAD decidiu não arriscar e blindou o criativo Cervi com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Resta agora aos adeptos Benfiquistas esperarem até Julho de 2016 para verem o jovem jogador que em menos de um ano se estreou pelo Rosario e encantou os dirigentes benfiquistas.