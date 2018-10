Mesut Ozil quebra recorde: seis assistências em seis jogos consecutivos

Respira magia técnica e a cada pulsação e passo, o médio ofensivo Mesut Ozil vislumbra caminhos para desbloquear becos sem saída - essa qualidade levou a que o antigo jogador do Real Madrid tenha hoje uma natural posição de destacado relevo no Arsenal, e o recorde hoje quebrado pelo alemão prova a sua espectacular capacidade para trilhar o caminho do golo.

Com a assistência feita no empate 1-1 verificado hoje no «derby» londrino disputado no Emirates Stadium, entre Arsenal e Tottenham, Mesut Ozil efecutou a sexta assistência para golo nos últimos seis jogos - um passe decisivo em cada jogo. O golo de Kieran Gibbs anulou o tento dos «Spurs» e fixou o empate, graças à visão de jogo do médio internacional germânico.

A série de assistências consecutivas de Ozil iniciou-se na partida contra o Leicester City (2-5) à passagem da sétima jornada da Premier League e prolongou-se nos jogos contra Manchester United, Watford, Everton, Swansea City e Tottenham. Esse período de assistências continuadas de Ozil coincidiu com o melhor período dos «Gunners» na liga - cinco vitórias e um empate, uma excelente série que vai valendo o primeiro lugar do campeonato à formação de Arsène Wenger (em igualdade pontual com o Manchester City).